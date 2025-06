Rebentou o balão! Catarina Siqueira descobre o segredo do bebé em direto

Revelação do sexo : Catarina Siqueira descobre em direto na TV o sexo do seu segundo filho.

Menina ou menino? Nomes inusitados como Teófilo e Concha estavam na lista de possibilidades.

Cristina Ferreira emocionada: A filha Luz protagonizou o momento mais comovente da revelação.

Catarina Siqueira, ex-concorrente do Big Brother Famosos e atriz de 35 anos, viveu um momento especial esta quarta-feira, ao descobrir em direto no programa Dois às 10, da TVI, o sexo do bebé que espera com o companheiro Henrique de Carvalho, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho.

Aqui está o momento inédito:

Durante o programa conduzido por Cristina Ferreira, foi realizado um chá de revelação em estúdio. Catarina Siqueira esteve acompanhada da filha, Luz, fruto de uma relação anterior, e falou sobre os possíveis nomes para o novo bebé: «Para menina estamos divididos entre Concha, Sophia, Aurora, Constança e Benedita», revelou a atriz. Já para menino, os nomes em cima da mesa eram Gil Vicente, Teófilo, Xavier ou Vicente.

O momento da revelação foi protagonizado por Luz, que rebentou um balão e revelou confetis azuis, confirmando assim que Catarina Siqueira vai ter um menino. Visivelmente emocionada, a atriz abraçou a filha num momento de grande ternura.

Cristina Ferreira, sempre pronta para um comentário bem-disposto, reagiu com humor: «Agora, vais ter de comprar a roupa toda nova.» O nascimento do bebé está previsto para o mês de novembro.

