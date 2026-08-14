Inédito. Enfermeira Catarina comenta o fim do seu relacionamento e envolve Rui Freitas: «Podem ter afetado...»

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Após a participação na “Primeira Companhia”, Catarina deixou de ser anónima e revelou como está a viver esta nova fase da sua vida.

Catarina Gonçalves está a aproveitar ao máximo a nova fase da sua vida depois de ter deixado de ser uma cara anónima. A enfermeira marcou presença no Sol da Caparica e, em conversa com a SELFIE, falou sobre o impacto da participação na "Primeira Companhia” e sobre a vida pessoal.

A antiga concorrente revelou que tem aproveitado estes momentos ao lado de pessoas que conheceu durante o programa. «Estou a aproveitar muito, vida privada, com o pessoal da Primeira Companhia», contou.

A exposição trouxe também uma novidade à rotina de Catarina: o reconhecimento por parte do público. «Acabei de ser reconhecida por um casal», revelou, explicando que, apesar de inicialmente ter sido bastante abordada, a situação começa agora a ser mais tranquila. «No início houve muito reconhecimento, agora está a abrandar», afirmou.

Durante a conversa, Catarina foi ainda questionada sobre a relação que manteve com Rui Freitas. Sem esconder que a experiência teve impacto na sua vida pessoal, admitiu: «Toda a gente sabe que tive uma relação, óbvio que as coisas podem ter afetado um bocadinho».

E estará o coração de Catarina novamente ocupado? A resposta deixou espaço para alguma curiosidade. «Sim, com muitas coisas (...) estou muito bem rodeada, felizmente», revelou, mostrando-se feliz com a fase que atravessa.

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Temas: Catarina Rui Freitas

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