Esta ex-concorrente ‘desapareceu’ da Internet. Agora, explica o motivo da ausência e é surpreendente

Após a participação num reality-show, muitos concorrentes decidem resguardar-se e viver a vida privada longe dos holofotes da fama. Foi o caso de Cátia Basílio, que entrou no Big Brother 2022 e se refugiou na família nos

A viver atualmente em Bali, na Indonésia - com o companheiro Victor Luiz e o filho, Santiago - a ex-concorrente decidiu fazer uma pausa no mundo digital no último mês para se dedicar à família.

Durante o último mês, Cátia rumou até ao Brasil para umas merecidas férias e optou por 'desaparecer' da Internet. Agora, de regresso ao Instagram, partilhou com os seguidores várias imagens deste período e uma explicação sobre a sua ausência.

«O último mês foi desligada das redes sociais, e ligada no amor 🤍🇧🇷», escreveu na legenda de um conjunto de fotografias que mostram momentos felizes e descontraídos em família. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cátia Basílio (@catia_basilio)

A grande novidade? A primeira festa de aniversário do pequeno Santi, celebrada em solo brasileiro, mesmo antes do seu segundo aniversário oficial.

«Aproveitámos que faltam poucas semanas para o Santi completar 2 aninhos e fizemos a primeira festinha no Brasil, foi maravilhoso! Ansiosa para organizar agora na Indonésia», revelou Cátia.

As imagens partilhadas revelam um mês recheado de amor, natureza e momentos especiais. Percorra a galeria que preparámos para si e veja tudo.