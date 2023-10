O sofrimento de Cátia Basílio para ter o filho: Correu «risco de vida» e viu deflagrar um incêndio à volta do hospital

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother», foi mãe em julho do pequeno Santiago e esta quarta-feira esteve no programa «Dois às 10» da TVI, para falar do parto que foi muito complicado e de tudo o que o envolveu.

«Comecei com contrações na quarta-feira e só tive o Santiago no sábado, foi horrível, foram muitos dias, até porque ele nasceu prematuro, 35 semanas. Ia ao hospital, davam-me medicação para as dores e acalmava, depois voltava para casa. Fiz isso umas quatro vezes», contou.

A ex-concorrente continuou: «Depois, chegou a um ponto em que o Vítor (namorado) disse ‘ela não pode ir mais para casa, porque não aguenta mais’, a medicação não estava a fazer efeito e o Santiago não aguentava mais».

«Internaram-me quinta-feira, na sexta saí do bloco de partos e fui para o internamento porque o Santiago não queria nascer. Assim que subi, deixaram de me dar medicação na veia e automaticamente 3 dedos de dilatação», explicou.

Cátia acrescentou: «Voltei para o bloco de partos, mas ele não queria nascer então estivemos assim muitas horas. Por volta das 22h rebentaram-me as águas, antes disso já me tinham dado a epidural, levei seis reforços e por volta das 9h da manhã nasce o Santiago».

«Isto foi porque a equipa trocou e chegaram de manhã ao quarto e disseram 'Cátia, o Santiago começou a bater 192 por hora de coração, chegou aos 200' eu comecei a ter picos de febre e disseram 'o Santiago e a Cátia estão em risco de vida, temos de ir já para o bloco'», sublinhou.

Perante todo o perigo, Cátia confessa: «Não tive reação, só disse 'será que o meu filho vai nascer, que vi correr tudo bem?' e foi bastante complicado».

Foi tudo muito rápido, muita força, ele saiu e depois disseram 'ele está muito bem, não precisa de ir para a incubadora'. Quando o ouvi a sair chorei imenso porque pensei 'está bem, está aqui', recordou a ex-concorrente.

E quando o 'pesadelo' parecia ter terminado, um novo incidente preocupa Cátia: «Começa a arder à volta do hospital e disseram que poderia haver uma evacuação. E eu disse 'ok então o meu marido não vai sair daqui', porque eu não estava em condições. Fiquei muitos dias deitada, não me conseguia levantar», contou.

«Depois, olho para a janela e vejo imenso fogo, digo 'por amor de Deus deixem o Vítor ficar aqui', mas disseram que não. Porque deram-me alta na terça-feira, mas ao Santiago não, só na quarta. Então tive de ficar mais um dia, mas só eu porque já havia um adulto no hospital», rematou.

