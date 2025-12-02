Ao Minuto

17:47
10:18
06:57

10:18
06:57

10:17
06:57

10:17
06:57

10:15
06:57

10:08
06:25

10:07
06:25

10:04
01:41

12:06
04:18

11:58
02:10

11:52
06:58

11:51
06:58

11:36
04:13

11:36
04:13

11:35
04:13

10:08
19:00
21:21
20:00
19:17
18:41
18:40
18:29
17:49
Acompanhe ao minuto

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

  • Secret Story
  • Ontem às 16:47
Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista - Big Brother

Recorde uma das maiores antagonistas de Miguel Vicente no Big Brother 2022, que hoje vive uma vida de sonho e incendeia a Internet com a sua sensualidade.

Ainda se lembra de Cátia Basílio? Foi concorrente do Big Brother 2022 e ficou conhecida por fazer parte do grupo das 'mean girls', ao lado de Joana Taful, Mafalda Diamond e Diana Lopes.

A jovem, natural de Cascais, tem estado desde então afastada dos holofotes, mas o que será feito dela? Três anos depois da experiência que marcou a sua vida, Cátia Basílio foi mãe, vive um romance ao lado de um futebolista... e continua a incendiar as redes sociais com a sua beleza! 

Percorra a nossa galeria e veja como está hoje Cátia Basílio!

Antes de entrar no reality show da TVI, Cátia Basílio foi Miss Lisboa 2020 devido à sua beleza invejável, que se mantém até aos dias de hoje. Dentro da casa mais vigiada do País, a sua personalidade fez-se sempre fazer ouvir e foi, aliás, uma das grandes antagonistas do vencedor, Miguel Vicente.

Meses depois de sair do Big Brother 2022, Cátia Basílio anunciou que ia ser mãe pela primeira vez. A ex-concorrente viveu um romance ao lado de Victor Luiz Prestes, mas os dois acabaram por seguir caminhos diferentes pouco tempo depois do nascimento do bebé, Santiago.

No entanto, o casal deu uma segunda oportunidade ao amor e estão juntos deste então. Aliás, nas redes sociais, são várias as partilhas em que se mostram apaixonados. 

Uma vez que Victor é jogador de futebol, o casal passa longas temporadas fora de Portugal. Atualmente, o brasileiro representa o clube PSM Makassar, da Indonésia.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos da família de Cátia Basílio

Temas: Cátia Basílio Big brother

