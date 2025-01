Após separação conturbada, Cátia Basílio surpreende com reconciliação: «Nem tudo é o que parece (...)»

Passado revelador: Cátia Basílio e Victor Luiz prestes anunciam a reconciliação após meses de separação.

Cátia Basílio e Victor Luiz prestes anunciam a reconciliação Companhia especial: A influenciadora celebra a passagem de ano com o ex-companheiro e o filho, e mostra algo revelador...

Após meses de especulação e uma separação marcada por declarações enigmáticas, Cátia Basílio anunciou, através das redes sociais, que reconcilou-se com Victor Luiz Prestes, o pai do seu filho. A ex-concorrente do Big Brother 2022, que foi mãe pela primeira vez em julho de 2023, havia revelado em maio de 2024 que estava separada de Victor, mas sem revelar detalhes sobre os motivos do término.

Na altura, Cátia Basílio deixou claro que a separação não foi pacífica, sugerindo que a relação terminou de forma conturbada: «Nem tudo é aquilo que parece, e as pessoas não são sempre quem dizem ser. Não vou prolongar-me mais e não irei dizer o motivo do término. Só quero que saibam que eu estou bem, o meu filho está bem, e na realidade isso é o mais importante. O foco neste momento será a minha família e a minha Marca. Obrigada por todo o carinho», escreveu na altura.

No entanto, no passado dia 30 de dezembro de 2024, a influenciadora e empresária surpreendeu os seus seguidores ao anunciar a reconciliação com Victor Luiz Prestes: «A nossa casa [Tailândia] por alguns meses! Deus abençoe, guarde e livre a nossa família de toda a inveja», escreveu Cátia, publicando uma imagem ao lado do ex-companheiro, que respondeu com um carinhoso comentário: «Amém amor, te amo».

No dia seguinte, 31 de dezembro em Portugal (1 de janeiro na Indonésia), Cátia Basílio partilhou uma foto em que se mostra ao lado de Victor e do filho, e celebrou a entrada de 2025 com a sua família: «Entrei em 2025 com o melhor da minha vida, a minha família», escreveu.