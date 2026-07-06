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De ‘mean girl’ do Big Brother a mulher de futebolista e mãe: A nova vida desta ex-concorrente vai supreendê-lo

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De ‘mean girl’ do Big Brother a mulher de futebolista e mãe: A nova vida desta ex-concorrente vai supreendê-lo - Big Brother
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A ex-concorrente tem uma nova vida e nós mostramos tudo.

Ela conquistou notoriedade ao participar no Big Brother 2022, onde integrou o grupo que os fãs do programa apelidaram de "mean girls", juntamente com Joana Taful, Mafalda Diamond e Diana Lopes.

Natural de Cascais, a ex-concorrente optou por uma vida mais discreta depois de deixar o reality show da TVI. No entanto, muita coisa mudou desde então. Quatro anos após a sua passagem pela casa mais vigiada do País, tornou-se mãe, reencontrou a felicidade ao lado de um futebolista e continua a dar que falar nas redes sociais. 

Falamos de Cátia Basílio, que muito antes da aventura televisiva já tinha dado nas vistas ao conquistar o título de Miss Lisboa 2020. Durante a participação no Big Brother 2022, destacou-se pela personalidade forte e protagonizou vários confrontos, tornando-se uma das principais adversárias de Miguel Vicente, que acabaria por vencer a edição.

 

Após o fim do programa, a jovem surpreendeu os seguidores ao anunciar que estava grávida do primeiro filho. Fruto da relação com Victor Luiz Prestes nasceu Santiago. Apesar de o casal se ter separado algum tempo depois do nascimento do bebé, ambos decidiram dar uma nova oportunidade ao amor.

Desde a reconciliação, Cátia e Victor têm partilhado vários momentos em família nas redes sociais, mostrando que vivem uma fase feliz e estável.

Devido à carreira de Victor Luiz Prestes no futebol, a família passa grande parte do tempo fora de Portugal. Atualmente, o atleta brasileiro representa o PSM Makassar, clube da Indonésia.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias mais recentes de Cátia Basílio e da sua família.

Temas: Cátia Basílio Mean girls Big Brother 2022

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