Ex-concorrente é operada após problema grave nas próteses mamárias

Ao Minuto

23:32
Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas - Big Brother

Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

23:23
A "invisibilidade" saiu cara! Este concorrente foi expulso do Big Brother Verão - Big Brother
08:34

A "invisibilidade" saiu cara! Este concorrente foi expulso do Big Brother Verão

23:23
Ana Luísa fica num pranto com a expulsão do filho. Veja todas as reações à expulsão de João Gomes - Big Brother
08:34

Ana Luísa fica num pranto com a expulsão do filho. Veja todas as reações à expulsão de João Gomes

23:15
Arrepiante! Nuno conta como perdeu o pai e a mãe em quatro anos. Veja aqui a Curva da Vida na íntegra - Big Brother
14:38

Arrepiante! Nuno conta como perdeu o pai e a mãe em quatro anos. Veja aqui a Curva da Vida na íntegra

23:02
Em lágrimas, Maria Botelho Moniz consola Nuno: «Conversar com alguém é o melhor que se pode fazer. É o que os mantém vivos» - Big Brother
04:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz consola Nuno: «Conversar com alguém é o melhor que se pode fazer. É o que os mantém vivos»

23:02
Irmã de Nuno declara-se em direto: «Ele é a melhor pessoa que eu conheço» - Big Brother
01:27

Irmã de Nuno declara-se em direto: «Ele é a melhor pessoa que eu conheço»

22:57
Nuno recorda momento em que viu a mãe morrer: «Lembro-me do som da máquina» - Big Brother
08:25

Nuno recorda momento em que viu a mãe morrer: «Lembro-me do som da máquina»

22:57
Nuno conta arrepiante história de vida. O momento deixa qualquer um em lágrimas - Big Brother
08:25

Nuno conta arrepiante história de vida. O momento deixa qualquer um em lágrimas

22:47
Um “Invisível” a salvo! Saiba quem está livre da expulsão da noite - Big Brother
01:52

Um “Invisível” a salvo! Saiba quem está livre da expulsão da noite

22:46
Vingança? Raquel não perdoa Mariana Salgueiro: «Quem semeia ventos, colhe tempestades» - Big Brother
06:44

Vingança? Raquel não perdoa Mariana Salgueiro: «Quem semeia ventos, colhe tempestades»

22:39
Mariana Salgueiro comenta “romance” de Raquel e Nuno: «Ninguém é de ninguém» - Big Brother
01:14

Mariana Salgueiro comenta “romance” de Raquel e Nuno: «Ninguém é de ninguém»

22:38
Íris vai contra Sara e defende Raquel: «Disse que não queria estar no meio de discussões, mas mete-se no meio delas» - Big Brother
03:49

Íris vai contra Sara e defende Raquel: «Disse que não queria estar no meio de discussões, mas mete-se no meio delas»

22:33
Raquel pede perdão a família de Nuno e foge a perguntas de Maria Botelho Moniz: «Não quero mesmo continuar a falar…» - Big Brother
02:44

Raquel pede perdão a família de Nuno e foge a perguntas de Maria Botelho Moniz: «Não quero mesmo continuar a falar…»

22:27
Em desabafo sobre Nuno, Raquel garante: «Se ele quiser ter essas amizades, nunca vamos ter nada» - Big Brother
03:36

Em desabafo sobre Nuno, Raquel garante: «Se ele quiser ter essas amizades, nunca vamos ter nada»

22:21
João Gomes indignado com escolha de Sara: «Consideras que estou totalmente focado na minha mãe?» - Big Brother
01:29

João Gomes indignado com escolha de Sara: «Consideras que estou totalmente focado na minha mãe?»

22:19
Choque total! “Invisíveis da Casa” reagem a escolhas dos nomeados e descobrem que estão em risco de expulsão - Big Brother
08:23

Choque total! “Invisíveis da Casa” reagem a escolhas dos nomeados e descobrem que estão em risco de expulsão

22:10
«Quando abre a porta, vejo o meu pai sem vida»: Nuno abre o coração sobre tragédia que viveu - Big Brother
00:33

«Quando abre a porta, vejo o meu pai sem vida»: Nuno abre o coração sobre tragédia que viveu

22:07
Maria Botelho Moniz é recebida em estúdio com uma onda de amor - Big Brother
01:14

Maria Botelho Moniz é recebida em estúdio com uma onda de amor

20:13
Depois de primeira noite juntos, Miguel e Mariana Sá trocam beijinhos ao acordar - Big Brother
02:55

Depois de primeira noite juntos, Miguel e Mariana Sá trocam beijinhos ao acordar

20:08
Novo romance a nascer? Afonso dá festinhas na mão de concorrente - Big Brother
02:55

Novo romance a nascer? Afonso dá festinhas na mão de concorrente

19:59
Relação aprovada? Família e Amigos de Mariana Sá e Miguel falam sem filtros - Big Brother
02:15

Relação aprovada? Família e Amigos de Mariana Sá e Miguel falam sem filtros

19:57
Primeiros movimentos debaixo do edredão? Mariana Sá e Miguel dormem juntos pela primeira vez - Big Brother
02:31

Primeiros movimentos debaixo do edredão? Mariana Sá e Miguel dormem juntos pela primeira vez

19:53
Em conversa com Nuno, Sara critica Raquel nas costas: «Vocês podiam estar muito bem» - Big Brother
02:46

Em conversa com Nuno, Sara critica Raquel nas costas: «Vocês podiam estar muito bem»

19:49
Depois de pedido de desculpas de Raquel, Nuno reage: «Não está num bom caminho» - Big Brother
04:56

Depois de pedido de desculpas de Raquel, Nuno reage: «Não está num bom caminho»

19:44
Triângulo amoroso "incendeia" as redes. E esta é a prova - Big Brother
02:48

Triângulo amoroso "incendeia" as redes. E esta é a prova

Acompanhe ao minuto

Ex-concorrente é operada após problema grave nas próteses mamárias

  • Big Brother
Ex-concorrente é operada após problema grave nas próteses mamárias - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Cátia Basílio operada após problema nas próteses mamárias: «Há bastante tempo que sentia dores no peito»

Depois de um longo período afastada das redes sociais, Cátia Basílio regressou para partilhar um momento muito pessoal e preocupante. A ex-concorrente do Big Brother revelou que foi submetida a uma cirurgia após vários meses a lidar com dores intensas no peito, provocadas por um problema relacionado com uma das suas próteses mamárias.

Numa publicação emotiva, Cátia explicou que os primeiros sintomas surgiram há bastante tempo, mas que acabou por adiar a procura de ajuda médica devido ao ritmo acelerado da sua vida.

«Há bastante tempo que sentia dores no peito direito. Como tantas vezes acontece, fui adiando. Entre viagens, mudanças, compromissos e a correria da vida, fui relativizando aquilo que o meu corpo me tentava dizer», confessou.

Foi apenas durante as férias, quando as dores se tornaram mais intensas, que decidiu consultar um especialista. A recomendação foi imediata: teria de ser operada com urgência.

A boa notícia chegou depois da intervenção cirúrgica. Segundo contou, a operação correu bem e o cenário acabou por ser diferente daquele que os médicos suspeitavam inicialmente.

«Durante a cirurgia, o médico verificou que a prótese não apresentava o vazamento que se suspeitava inicialmente. No entanto, encontrou vários quistos na mama, que foram removidos, e confirmou que a prótese estava completamente solta, fatores que muito provavelmente explicavam as dores que sentia há tanto tempo», revelou.

Além de atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde, Cátia Basílio aproveitou para deixar um alerta dirigido a todas as mulheres, apelando à importância de ouvir os sinais do corpo e não adiar consultas ou exames.

«Nós, mulheres, temos uma enorme tendência para colocar tudo e todos à nossa frente. A família, os filhos, o trabalho, os projetos, as responsabilidades… e muitas vezes deixamos a nossa própria saúde para depois. Se sentem dores constantes ou se algo não parece normal, procurem ajuda. Façam exames. Procurem respostas. Não ignorem os sinais».

Na mesma publicação, a ex-concorrente deixou ainda uma sentida declaração ao marido, agradecendo todo o apoio durante este momento delicado.

«Obrigada pelo cuidado, pela paciência, pelo amor e pelo carinho. Se é verdade que já te amava muito, hoje tenho a certeza de que o meu amor por ti cresceu ainda mais».

 

Temas: Cátia Basílio Operação

Relacionados

De ‘mean girl’ do Big Brother a mulher de futebolista e mãe: A nova vida desta ex-concorrente vai supreendê-lo

Ainda se lembra da 'mean girl' do Big Brother? Três anos depois, é mãe e vive um romance com um futebolista

Esta ex-concorrente ‘desapareceu’ da Internet. Agora, explica o motivo da ausência e é surpreendente

Fora da Casa

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Hoje às 17:33

Fábio e Liliana viajam para destino paradisíaco. E estas são as primeiras fotos da escapadinha romântica

Hoje às 17:06

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Hoje às 14:35

A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

Hoje às 12:50

Devastado, Marco Costa sofre acidente de mota: «Um senhor não parou num STOP»

Hoje às 11:55

Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia

Hoje às 11:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Hoje às 14:35

Após acidente, Marco Costa faz apelo sério: «A honestidade faz toda a diferença»

Hoje às 09:45

Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza

Ontem às 19:09

A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

Hoje às 12:50

Por esta ninguém esperava: Eva Pais abre negócio com pessoa especial. E é diferente de tudo o que já viu

Hoje às 10:13
Ver Mais

Notícias

Nuno conta como perdeu a mãe e o pai e deixa Maria Botelho Moniz lavada em lágrimas

Há 10 min

Ex-concorrente é operada após problema grave nas próteses mamárias

Há 2h e 1min

Fábio e Liliana surpreendem com nova viagem a dois. E as paisagens parecem tiradas de um filme

Hoje às 17:33

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Hoje às 14:35

A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

Hoje às 12:50
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

Hoje às 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

Hoje às 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Ontem às 00:21

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Ontem às 00:13

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

5 jul, 23:42
03:54

O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa

5 jul, 13:50
05:42

Hilariante. Nuno confessa interesse em Raquel e recebe conselhos amorosos de Tatiana e João Ventura

5 jul, 13:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mãe e filho separados no "Big Brother Verão": foi assim que Ana Luísa reagiu à expulsão de João Gomes!

Há 5 min

João Gomes expulso do "Big Brother Verão"... com votação mínima!

Há 24 min

Em direto, Maria Botelho Moniz emociona-se com concorrente do "Big Brother Verão": "É isso que os mantém vivos"

Há 32 min

"Big Brother Verão". Lavado em lágrimas, Nuno conta tudo sobre morte da mãe: "Lembro-me do som da máquina"

Há 41 min

"Big Brother Verão": em noite especial, Maria Botelho Moniz aposta em novidade no look!

Há 1h e 32min
Ver Mais Outros Sites