Ex-concorrente é operada após problema grave nas próteses mamárias

Depois de um longo período afastada das redes sociais, Cátia Basílio regressou para partilhar um momento muito pessoal e preocupante. A ex-concorrente do Big Brother revelou que foi submetida a uma cirurgia após vários meses a lidar com dores intensas no peito, provocadas por um problema relacionado com uma das suas próteses mamárias.

Numa publicação emotiva, Cátia explicou que os primeiros sintomas surgiram há bastante tempo, mas que acabou por adiar a procura de ajuda médica devido ao ritmo acelerado da sua vida.

«Há bastante tempo que sentia dores no peito direito. Como tantas vezes acontece, fui adiando. Entre viagens, mudanças, compromissos e a correria da vida, fui relativizando aquilo que o meu corpo me tentava dizer», confessou.

Foi apenas durante as férias, quando as dores se tornaram mais intensas, que decidiu consultar um especialista. A recomendação foi imediata: teria de ser operada com urgência.

A boa notícia chegou depois da intervenção cirúrgica. Segundo contou, a operação correu bem e o cenário acabou por ser diferente daquele que os médicos suspeitavam inicialmente.

«Durante a cirurgia, o médico verificou que a prótese não apresentava o vazamento que se suspeitava inicialmente. No entanto, encontrou vários quistos na mama, que foram removidos, e confirmou que a prótese estava completamente solta, fatores que muito provavelmente explicavam as dores que sentia há tanto tempo», revelou.

Além de atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde, Cátia Basílio aproveitou para deixar um alerta dirigido a todas as mulheres, apelando à importância de ouvir os sinais do corpo e não adiar consultas ou exames.

«Nós, mulheres, temos uma enorme tendência para colocar tudo e todos à nossa frente. A família, os filhos, o trabalho, os projetos, as responsabilidades… e muitas vezes deixamos a nossa própria saúde para depois. Se sentem dores constantes ou se algo não parece normal, procurem ajuda. Façam exames. Procurem respostas. Não ignorem os sinais».

Na mesma publicação, a ex-concorrente deixou ainda uma sentida declaração ao marido, agradecendo todo o apoio durante este momento delicado.

«Obrigada pelo cuidado, pela paciência, pelo amor e pelo carinho. Se é verdade que já te amava muito, hoje tenho a certeza de que o meu amor por ti cresceu ainda mais».