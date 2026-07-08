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Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

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Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais» - Big Brother
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A jovem contou tudo nas redes sociais.

Uma publicação nas redes sociais apanhou muitos seguidores de surpresa. Após um longo período de silêncio, uma antiga concorrente do Big Brother regressou para revelar que atravessou um momento particularmente delicado relacionado com a sua saúde, que acabou por exigir uma cirurgia de urgência.

A protagonista deste testemunho é Cátia Basílio. Num longo desabafo nas redes sociais, a jovem explicou que durante vários meses conviveu com dores persistentes, mas foi adiando a ida ao médico devido ao ritmo acelerado da sua vida.

"Há bastante tempo que sentia dores no peito direito. Como tantas vezes acontece, fui adiando. Entre viagens, mudanças, compromissos e a correria da vida, fui relativizando aquilo que o meu corpo me tentava dizer", escreveu.

 

A situação acabou por mudar durante um período de férias, quando as dores se tornaram demasiado intensas para serem ignoradas. Foi então que decidiu procurar um especialista, que rapidamente concluiu que seria necessária uma intervenção cirúrgica.

No mesmo texto, Cátia Basílio revelou que o problema estava relacionado com uma das suas próteses mamárias. Apesar de os médicos suspeitarem inicialmente de um possível vazamento, a cirurgia acabou por revelar um cenário diferente.

"Durante a cirurgia, o médico verificou que a prótese não apresentava o vazamento que se suspeitava inicialmente. No entanto, encontrou vários quistos na mama, que foram removidos, e confirmou que a prótese estava completamente solta, fatores que muito provavelmente explicavam as dores que sentia há tanto tempo", contou.

Já em recuperação, a jovem aproveitou a publicação para deixar um apelo a todas as mulheres, lembrando que a saúde não deve ser colocada em segundo plano, por mais exigente que seja o dia a dia.

"Nós, mulheres, temos uma enorme tendência para colocar tudo e todos à nossa frente. A família, os filhos, o trabalho, os projetos, as responsabilidades… e muitas vezes deixamos a nossa própria saúde para depois. Se sentem dores constantes ou se algo não parece normal, procurem ajuda. Façam exames. Procurem respostas. Não ignorem os sinais."

A antiga concorrente terminou a publicação com uma mensagem especialmente emotiva dirigida ao marido, agradecendo-lhe por ter estado ao seu lado durante todo este processo.

"Obrigada pelo cuidado, pela paciência, pelo amor e pelo carinho. Se é verdade que já te amava muito, hoje tenho a certeza de que o meu amor por ti cresceu ainda mais."

Temas: Cátia Basílio Operação

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