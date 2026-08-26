Cátia Palhinha reaparece com nova profissão. E ninguém estava à espera disto

Cátia Palhinha voltou a dar que falar depois de recuperar a presença nas redes sociais. A antiga concorrente do “Secret Story 2” esteve afastada do mundo digital durante algum tempo, mas decidiu regressar agora e rapidamente chamou a atenção dos seguidores, não só pela imagem renovada, mas também pela sua profissão longe dos ecrãs.

Depois de ter desaparecido das redes sociais em 2023, Cátia voltou a aproximar-se de quem a acompanha há mais de uma década. A ex-concorrente mostrou-se entusiasmada com o regresso e deixou uma mensagem aos seguidores, revelando que já sentia falta deste contacto.

A presença renovada no Instagram trouxe também uma surpresa: Cátia Palhinha tem atualmente uma profissão bastante diferente daquela que muitos poderiam imaginar para uma antiga figura dos reality shows.

Cátia Palhinha trabalha num bar de cocktails em Albufeira

Longe dos estúdios de televisão e das polémicas que marcaram a sua passagem pelo “Secret Story”, Cátia encontrou o seu caminho profissional no Algarve. A antiga concorrente trabalha atualmente num bar de cocktails em Albufeira, uma realidade que pode ser descoberta através dos destaques disponíveis na sua página de Instagram.

A ligação ao espaço mostra uma Cátia completamente integrada no ambiente da noite algarvia, dedicada a uma atividade que pouco ou nada tem a ver com o universo televisivo onde se tornou conhecida.

A mudança de profissão acaba por ser uma das maiores surpresas neste regresso às redes sociais. Depois de ter conquistado notoriedade no reality show da TVI, Cátia optou por seguir uma vida mais discreta e afastada da exposição mediática.

De volta às redes sociais

A antiga concorrente fez questão de assinalar o regresso ao Instagram e garantiu que desta vez pretende manter-se por perto. Cátia recordou também a relação que mantém com o público desde 2011, ano em que entrou no “Secret Story” e passou a fazer parte da memória dos fãs do programa.

Além do regresso à vida digital, a ex-concorrente apresentou-se com uma imagem renovada, despertando a curiosidade de muitos seguidores. As primeiras fotografias publicadas depois do longo afastamento deram origem a vários comentários sobre a transformação.

Agora, entre novas fotografias, momentos do quotidiano e imagens relacionadas com o trabalho, Cátia Palhinha parece determinada a recuperar a ligação com os fãs que a acompanham desde os tempos do reality show.

Mais de uma década depois de se ter tornado conhecida na televisão, a ex-concorrente vive uma realidade bem diferente. E a profissão que escolheu surpreende: Cátia Palhinha trabalha atualmente num bar de cocktails em Albufeira.

Percorra a galeria e descubra como está hoje Cátia Palhinha e veja alguns dos momentos que tem partilhado desde que regressou às redes sociais.