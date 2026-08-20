Cátia Palhinha reaparece após anos afastada das redes sociais. E é capaz de não a reconhecer

Cátia Palhinha está de regresso às redes sociais e a mudança não passou despercebida. A icónica ex-concorrente do Secret Story 2 afastou-se do mundo digital em 2023, mas decidiu este ano voltar a estar próxima dos seguidores este ano.

«VOLTEI 🔥😏 E agora para ficar. A época sem redes sociais terminou. Já tinha saudades vossas», escreveu a divertida jovem no Instagram, assumindo estar feliz por regressar.

Cátia Palhinha recordou ainda a longa ligação ao público: «Desde 2011 convosco e para sempre convosco!!», disse, referindo-se ao ano em que entrou no reality-show e se deu a conhecer aos portugueses.

O regresso ficou marcado por uma imagem renovada, deixando muitos seguidores surpreendidos com a transformação da antiga concorrente do reality show da TVI.

«Partilhem muito a minha nova e única página oficial 🙏🏼 Sou muito grata ❤️», acrescentou.

Depois de vários anos longe das redes sociais, Cátia Palhinha mostra-se agora pronta para recuperar o contacto com quem a acompanha há mais de uma década. E, pelas primeiras imagens partilhadas, a mudança é evidente. Percorra a galeria e veja como está a ex-concorrente.