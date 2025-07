Galã das novelas namora com ex-concorrente de reality show

Cauã Reymond, 45 anos, está novamente apaixonado. O ator brasileiro, de 45 anos, foi fotografado em clima de intimidade na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, ao lado de Luana Mandarino, 27 anos, modelo e ex-concorrente do reality show “Rio Shore”, da MTV Brasil.

Nas imagens, que rapidamente se tornaram virais, Cauã Raymond e Luana Mandarino surgem cúmplices, numa troca de beijos, carícias e sorrisos num momento descontraído à beira-mar. A jovem, que participou na primeira edição do programa em 2021, parece ter conquistado o coração de um dos galãs mais queridos da televisão brasileira.

Veja, em baixo, uma das publicações que andou a circular nas redes sociais.

Segundo a revista Quem, os fãs mais atentos já suspeitavam do romance: Luana Mandarino tem partilhado, nas redes sociais, fotografias tiradas em locais que coincidem com a casa de Cauã Raymond, além de terem feito recentemente uma viagem para o mesmo destino, alimentando os rumores que agora se confirmam.

Cauã Reymond iniciou a sua carreira em 2002, com o papel de Maumau em Malhação, e desde então conquistou o público em sucessos como Da Cor do Pecado, A Favorita ou Avenida Brasil. Para além do percurso profissional recheado de êxitos, a vida amorosa do ator também tem gerado interesse e comoção entre os fãs.

Agora, o galã dá vida a "César" na novela Vale Tudo, que estreou este ano. Veja, em baixo, uma das publicações no Instagram de Cauã Raymond, que mostra um pouco da sua personagem.

O vida amorosa de Cauã Raymond

O ator teve um relacionamento com Alinne Moraes entre 2002 e 2005, seguindo-se um mediático namoro com Grazi Massafera, com quem tem uma filha, Sofia, de 14 anos. A relação terminou em 2013, envolta em rumores de traição. Anos depois, Cauã Raymond casou-se com a modelo Mariana Goldfarb, em 2019, mas o casamento chegou ao fim em 2023.

Mais recentemente, o nome de Cauã Raymond foi associado à médica Luisa Watson, mas o romance terá terminado no primeiro semestre de 2024. Agora, tudo indica que o coração do ator voltou a sorrir — desta vez, ao lado de Luana Mandarino.