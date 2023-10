Big Brother: Célia e Telmo Ferreira celebram o 22º aniversário de casamento! Veja as imagens inéditas do dia da cerimónia

Lembra-se de Célia e de Telmo do primeiro Big Brother? Veja como estão agora os filhos crescidos do casal!

Big Brother - Célia e Telmo Ferreira celebram o 22º aniversário de casamento! Veja as imagens inéditas do dia do casamento

Célia e Telmo Ferreira foram concorrentes do Big Brother, que estreou na TVI em 2000 e teve como vencedor Zé Maria.

Os dois apaixonaram-se dentro da casa mais vigiada do país e, desde então, não se largaram mais, tendo casado e tido dois filhos, Alexandre, de 19 anos, e Rafael, de 6.

Célia e Telmo celebraram, no passado dia 14 de outubro, 22 anos de casamento. Célia assinalou a data com uma partilha nas redes sociais, um vídeo onde foram reveladas imagens inéditas do dia do casamento: “♥️14.10.2001♥️”, lê-se na legenda.

Nos comentários, os fãs mostraram-se rendidos e deixaram várias mensagens de carinho, muitas delas a enaltecer o amor que começou dentro do reality-show e que se manteve ao longo dos anos: «Lembro me tão bem deste dia colada à TV 🥰 o casal que muitos diziam sem maturidade e que continua a construir de pedra e cal a família que iniciou há 22anos», «Sejam sempre amigos e felizes», «Foi um dia muito especial para todos nós» e «Que carinhas larocas, sejam eternamente felizes», são alguns dos comentários feitos.