Filho de Célia e Telmo Ferreira, do primeiro Big Brother, segue as pisadas do pai e deixa todos rendidos

Alexandre Ferreira segue os passos do pai numa carreira militar: filho de Célia e Telmo estreia-se no paraquedismo e emociona os pais nas redes sociais.

O tempo passa e as crianças crescem — e para Célia e Telmo Ferreira, ex-concorrentes do Big Brother, esse crescimento veio com emoção redobrada. O casal recorreu às redes sociais para partilhar, com orgulho e visível emoção, uma conquista marcante do filho mais velho, Alexandre, de 20 anos: a entrada no mundo do paraquedismo, seguindo os passos do pai num percurso militar.

A estreia de Alexandre foi assinalada com uma fotografia ao lado de Telmo, tirada no momento da sua primeira experiência no ar. Na legenda, o pai escreveu palavras cheias de simbolismo: «Agora começa um novo ciclo, ostentas um legado, carregas um peso de gerações. Lembra-te sempre de onde vens, e como chegaste», escreveu.

Uma mensagem de inspiração e responsabilidade, reveladora do orgulho e da ligação especial entre pai e filho.

Também Célia Ferreira não ficou indiferente e fez questão de registar o momento com palavras de profunda ternura e orgulho maternal: «Enquanto mãe, é indescritível a alegria e satisfação que sinto ao ver o meu filho atingir os objetivos. Ultrapassar-se a si mesmo, desafiar-se e querer ser, todos os dias, melhor do que no dia anterior. Que a vida permita que eu possa assistir a muitos mais!»

Numa segunda mensagem, reforçou: «Parabéns, filho, e lembra-te sempre de que a grandeza de um homem não se mede pela força que tem».

As publicações, carregadas de sentimento, não passaram despercebidas aos seguidores do casal, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e admiração. «O tempo é assustador! Passa que nem se vê»; «Que sorte, o filho saiu ao pai»; «É um orgulho para os pais», são apenas algumas das reacções que mostram o impacto da partilha.

Com esta nova etapa, Alexandre mostra-se não só como um jovem determinado, mas também como herdeiro de um legado familiar marcado pela coragem, superação e espírito de aventura.

Recorde-se de que Telmo Ferreira, que participou na primeira edição do Big Brother em Portugal, era militar e atualmente é bombeiro voluntário nos Bombeiros Voluntários da batalha. Deixou de ser militar depois de ter tido um período de vida diferente após o reality show, incluindo o nascimento de filhos. Em 2024, ele foi um dos bombeiros na linha da frente no combate a incêndios.