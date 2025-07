O amor de Célia e Telmo Ferreira resiste desde o primeiro Big Brother. O filho mais velho já é um homem e segue os passos do pai

Como estão hoje os filhos de Célia e Telmo do primeiro Big Brother? Veja as novas fotografias

Alexandre Ferreira, filho mais velho de Célia e Telmo Ferreira, o casal que se tornou conhecido na primeira edição do Big Brother em Portugal, no ano de 2000, deu um passo importante na sua vida ao estrear-se no mundo do paraquedismo, integrando uma carreira militar que segue o percurso do pai. O momento foi partilhado com emoção nas redes sociais, tanto por Telmo como por Célia, que não esconderam o orgulho nesta nova etapa do filho.

A estreia foi assinalada com uma fotografia simbólica de pai e filho, tirada pouco antes da primeira experiência de salto de Alexandre. Na legenda, Telmo Ferreira, atualmente bombeiro voluntário na Batalha e ex-militar, deixou uma mensagem carregada de significado: «Agora começa um novo ciclo, ostentas um legado. Carregas um peso de gerações. Lembra-te sempre de onde vens, e como chegaste». Palavras que espelham a transmissão de valores, honra e sentido de missão entre gerações.

Também Célia Ferreira recorreu ao Instagram para expressar a emoção de ver o filho a concretizar um objetivo tão marcante: «Enquanto mãe, é indescritível a alegria e satisfação que sinto ao ver o meu filho atingir os seus objetivos. Ultrapassar-se a si mesmo, desafiar-se e querer ser, todos os dias, melhor que no dia anterior. Que a vida permita que eu possa assistir a muitos mais! Parabéns filho e lembra-te sempre que a grandeza de um homem não se mede pela força que tem», escreveu, num registo comovente.

Aos 20 anos, Alexandre Ferreira mostra-se como um jovem determinado, pronto para enfrentar novos desafios, inspirado pelo percurso do pai. Esta entrada no mundo militar e no paraquedismo representa não só uma conquista pessoal, mas também a continuidade de um legado de coragem, serviço e superação.

Recorde-se que Telmo Ferreira, além de ter sido um dos concorrentes mais populares da história do Big Brother, teve uma carreira militar antes de ingressar no mundo da televisão. Mais tarde, dedicou-se à família e ao voluntariado, tendo estado na linha da frente no combate aos incêndios em 2024, como bombeiro voluntário.

Percorra a galeria de fotografias e veja como estão hoje os filhos de Célia e Telmo Ferreira.

Telmo tinha apenas 23 anos e Célia era uma jovem de 18, quando entraram na primeira edição do reality show que mudou a história da televisão portuguesa. A química entre os dois começou a ser evidente à medida que os dias passavam na casa mais vigiada do país. Apesar das diferenças de personalidade, a relação evoluiu e o romance foi crescendo, cativando milhões de telespectadores que acompanhavam a primeira edição do programa.

Ainda se lembra destas imagens de Célia e Telmo Ferreira no primeiro Big Brother?