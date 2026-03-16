Filho mais novo de Célia e Telmo celebra momento marcante. E a declaração da mãe é arrepiante

Célia e Telmo apaixonaram-se na primeira edição do Big Brother, em 2000, e desde então construíram uma vida juntos. Casaram, formaram família e continuam a partilhar os momentos mais especiais nas redes sociais.
No passado domingo, dia 15 de março, foi a vez de celebrar o aniversário do filho mais novo do casal, Rafael, que completou nove anos. Célia não resistiu a partilhar o momento com os seus seguidores e publicou uma fotografia do menino a segurar o bolo de aniversário.
Na legenda, a ex-concorrente escreveu:
«Sobre o dia de ontem. 9 aninhos celebrados com muito amor, emoção e memórias que te vão acompanhar para sempre.»
Para além de Rafael, Célia e Telmo são também pais de Alexandre, de 21 anos, fruto da mesma relação que nasceu dentro da casa mais vigiada do País.
Veja aqui a publicação: