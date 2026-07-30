«Parece um sonho»: Filho de Célia e Telmo regressa a casa após meses fora. E não vai acreditar como está

Célia e Telmo, ex-concorrentes do primeiro Big Brother em Portugal, viveram um momento de enorme felicidade em família. O filho mais velho do casal, Alexandre, regressou finalmente a casa após seis meses longe de Portugal, e a emoção foi partilhada nas redes sociais através de uma publicação que rapidamente conquistou os seguidores.

Foi Célia quem assinalou este reencontro no Instagram, onde publicou uma fotografia especialmente emotiva dos dois filhos, Alexandre, de 22 anos, e Rafael, de nove, finalmente juntos.

Na legenda, a mãe não escondeu a emoção que sentiu ao voltar a abraçar o filho depois de tantos meses de distância.

"Depois de 6 meses longe de nós, longe de abraços e beijos, longe do carinho e da cultura tão nossa, tão portuguesa, aqui estás tu… Ainda parece um sonho, ainda não parece real, mas aqui estás tu! Bem-vindo, meu filho ❤️", escreveu.

Na mesma mensagem, Célia aproveitou para deixar uma sentida homenagem ao percurso de Alexandre, enaltecendo as qualidades que demonstrou durante este período longe da família.

"Quero que saibas o orgulho que todos temos em ti, na tua perseverança, na tua força, no teu espírito de sacrifício!", acrescentou.

A publicação não tardou a receber inúmeras mensagens de carinho, com os seguidores a celebrarem o regresso de Alexandre e a destacarem a emoção visível no reencontro familiar.

Recorde-se que Célia e Telmo são pais de Alexandre, de 22 anos, e de Rafael, de nove. Ao longo dos anos, o casal tem partilhado diversos momentos da vida familiar nas redes sociais, onde reúne uma comunidade de seguidores que acompanha de perto o seu dia a dia.

O regresso de Alexandre marcou, assim, um momento muito especial para toda a família, simbolizando o fim de seis meses de saudades e o início de uma nova etapa, agora novamente juntos.