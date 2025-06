Antiga estrela de reality-shows é hoje responsável por 12 milhões em dinheiros públicos

Há histórias de vida surpreendentes e a desta ex-concorrente é uma delas. Rosario Lojo Devesa, mais conhecida por Chari Lojo, de 41 anos, entrou na 12ª edição do Big Brother de Espanha e após sair viu a sua vida dar uma volta radical, ocupando um cargo de sucesso no Governo do seu País.

Chari Lojo foi uma das concorrentes mais controversas dessa edição do reality-show espanhol, tendo entrado na altura com o então namorado, Rubén Estévez.

De acordo com a revista espanhola, ‘Lecturas’ – a quem Chari Lojo deu uma entrevista exclusiva - a ex-concorrente afastou-se completamente dos holofotes televisivos, tendo tirado vários cursos e acabando por se licenciar como agente penitenciária, cargo que exerceu durante vários anos.

Mas o seu desejo de crescer e continuar a aprender era tanto, que a ex-concorrente conseguiu um cargo como chefe da delegação do governo de Ceuta, para onde teve que se mudar com o namorado para começar uma nova vida, segundo a mesma publicação, que adianta que Chari administra cerca de 12 milhões de euros em dinheiros públicos espanhóis.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Chari Lojo, que mostra o seu lado mais sensual e ousado nas redes sociais.