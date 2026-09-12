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Há 10 anos casaram em direto e já foram pais. Hoje vivem do outro lado do mundo, longe dos holofotes. Veja como está o casal sensação

  • Maria Figueiredo
Há 10 anos casaram em direto e já foram pais. Hoje vivem do outro lado do mundo, longe dos holofotes. Veja como está o casal sensação - Big Brother
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Christina Silva e Bruno Alexandre protagonizaram um dos momentos mais inesperados da história do Secret Story. Dez anos depois de trocarem alianças em direto, o casal continua junto, já aumentou a família e vive atualmente no Canadá. Para assinalar a data especial, recuperaram as imagens daquele dia que mudou as suas vidas.

Há momentos que ficam para sempre na memória dos fãs dos reality shows. O casamento de Christina Silva e Bruno Alexandre é, sem dúvida, um deles. Em 2016, o casal entrou na sexta edição do Secret Story com uma missão muito particular: esconder dos restantes concorrentes o facto de já serem marido e mulher.

Mas a história tinha um detalhe ainda mais surpreendente. Christina e Bruno casaram em direto durante a gala de estreia do programa, perante os espectadores e com Teresa Guilherme a conduzir a cerimónia. O momento tornou-se imediatamente um dos mais marcantes daquela edição.

O segredo que levaram para dentro da casa era, precisamente: «Casámos na gala de estreia da Casa dos Segredos 6».

Agora, dez anos depois, Christina Marie e Bruno Alexandre quiseram recordar precisamente esse momento. O casal assinalou o aniversário de casamento com a publicação do vídeo da cerimónia nas redes sociais, permitindo aos seguidores reviver as imagens daquele dia tão especial.

Veja o vídeo.

A família cresceu

Desde a participação no reality show, muita coisa mudou na vida do casal. Christina Silva e Bruno Alexandre continuam juntos e deram mais um passo importante na sua história de amor: foram pais de Caleb, atualmente com quatro anos.

A família acabou também por atravessar fronteiras. Longe da exposição que conquistaram através do reality show da TVI, Christina e Bruno vivem atualmente no Canadá, onde construíram uma nova vida.

Veja como está atualmente o filho de Christina e Bruno

O casamento que surpreendeu Portugal

A entrada de Christina Marie e Bruno Alexandre no Secret Story 6 ficou inevitavelmente marcada pelo segredo que escondiam.

A grande revelação aconteceu logo na gala de estreia, quando os dois se casaram em direto, numa cerimónia que surpreendeu tanto os restantes concorrentes como o público.

A estratégia passava depois por entrarem na casa e fazerem acreditar que eram apenas mais dois concorrentes, enquanto tentavam proteger a informação mais importante da sua relação.

Uma década depois, o segredo já não precisa de ser escondido. Christina Marie e Bruno Alexandre continuam casados, são pais de um menino e vivem agora no Canadá.

E, ao recuperarem as imagens do casamento, mostram que, apesar de todos os anos que passaram e da distância, a história de amor que começou diante das câmaras continua bem viva.

Veja estas imagens da passagem de Christina e Bruno pelo Secret Story 6

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Temas: Christina Silva Bruno Alexandre Casados Direto Amor

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