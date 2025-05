Bruno Savate implacável com Cinha Jardim: «Devia olhar-se ao espelho e rever as atitudes que tem»

O clima azedou entre Bruno Savate e Diogo Bordin no Big Brother: Todas as imagens do conflito aqui

Bruno Savate deixou ontem a casa do Big Brother 2025, onde esteve duas semanas enquanto capitão e convidado especial do soberano (a par com Renata Reis). Esta segunda-feira, 26 de maio, o rei dos reality shows esteve no Dois às 10, da TVI, a falar sobre a sua experiência neste formato e encontrou Cinha Jardim que, se durante muito tempo foi a sua maior defensora, tem sido das suas maiores críticas no presente.

«Eu estou um bocado magoado porque a pessoa que eu mais quero agradar quando entro num reality show é a Cinha Jardim, quero ser sempre o número 1 dela e neste momento não sou», atirou Bruno Savate, em tom de ironia. Cinha Jardim não se deixou ficar e respondeu à letra, justificando que o seu preferido de todos os concorrentes de reality é Miguel Vicente: «Eles estavam no mesmo lugar porque eu não conseguia decidir... e quando ele ganhou o Big Brother Desafio Final, eu estava no Brasil e não lhe mandei os parabéns. E ele disse-me isso, e eu expliquei que já estava irritada com ele (...) Tu tiveste culpa de o Miguel Vicente desistir, tu fizeste-lhe mal, ias-lhe batendo».

«Para mim é indiferente estar em primeiro, segundo ou terceiro lugar do pódio da Cinha...», garantiu Bruno Savate.

Bruno Savate atira-se a Cinha Jardim: «Devia olhar-se ao espelho»

Sem papas na língua, Cinha Jardim explica porque é que não gostou da prestação de Bruno Savate enquanto capitão do Big Brother 2025. «Ele andou a dar muitas ordens, levou muita informação, ele sabe melhor do que ninguém o que é estar num jogo destes. Ele focou-se muito contra o Nuno e contra o Diogo... para mim, o Savate entrava e fazia o que sabe fazer: tirar o bom e o mau das pessoas. Não é tirar o mau de duas pessoas. Não fui só eu que tive esta visão. Lá dentro, toda a gente se apercebeu que o Savate apoiava em demasia o Luís. Devia ter disfarçado um bocadinho», explanou a comentadora.

Mas Bruno Savate não se deixou ficar e acusou Cinha de incoerência: «Independentemente de eu ter ou não demonstrado que apoio o Luís, acho que a Cinha devia olhar-se ao espelho e rever as atitudes que tem enquanto comentadora. Ela escolhe sempre uma pessoa e vai defendê-la sempre até ao fim. A Cinha já chegou a ir dentro de um programa comentar e foi enaltecer um concorrente muito querido da Cinha e deitou os outros todos abaixo. É perfeitamente incoerente da parte da Cinha eu não poder ter um preferido e a Cinha poder ter».

«Eu entrei por 15 minutos e toda a gente sabe a minha opinião. Eu com certeza que dei conselhos ao Miguel Vicente (...). E acho que o Savate ajudou demais o Luís, ele não precisava de tanta ajuda, ele já estava com a barriga cheia. E o Nuno não precisava nada do Savate. Aliás, ele foi só para lá humilhá-lo. Com o Diogo, também não esteve bem com o Diogo. Disse coisas que eu não gostei», retorquiu Cinha.

Bruno Savate expõe mensagem de Cinha Jardim e o caos instala-se

No final da conversa, Bruno Savate acabou por revelar que recebeu uma mensagem inesperada de Cinha Jardim. «A Cinha mandou-me uma mensagem a dizer 'Este Savate vai de mal a pior'. E ela disse que era mentira. Eu preguei, fui ao telemóvel e mostrei-lhe. 'Está aqui'. Mandou mesmo para mim», expôs.

«Não mandei nada. Mas eu alguma vez te trato na terceira pessoa? Tu estavas lá dentro», retorquiu a comentadora, negando o facto de ter sido a autora dessa mensagem. Foi então que Bruno Savate se levantou e mostrou a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos a mensagem que recebeu de Cinha. «Isto não foi ela!», começou por dizer Cristina que, depois, percebeu que tinha sido mesmo a comentadora a enviar a mensagem. «Ela deve ter-se enganado», defendeu a apresentadora.

«Eu não queria mandar para ele...», acrescentou Cinha Jardim. Implacável, Bruno Savate não se deixou ficar: «Mas eu entendo o porquê da Cinha gostar tanto do Nuno. Detorpa a realidade».