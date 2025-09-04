Claudia Nayara revela o nome do filho. Entenda o significado

Cláudia Nayara vive uma das fases mais especiais da sua vida. Grávida, a cantora tem partilhado com os fãs vários momentos desta etapa única. Agora, decidiu revelar finalmente o nome escolhido para o bebé: Santy.

O nome Santy carrega ainda conotações de santidade, pureza e devoção, sendo associado a valores espirituais como proteção e propósito de vida.

A novidade foi anunciada através das redes sociais, onde a artista tem vindo a atualizar os seguidores sobre a evolução da gravidez. O momento foi recebido com muitas mensagens de carinho e apoio por parte dos fãs, que acompanham de perto esta nova jornada.

Recorde que, Cláudia Nayara já esteve grávida no passado, mas perdeu a bebé já na reta final.