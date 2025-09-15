Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Cláudia Nayara perdeu o bebé, um menino chamado Santiago, que esperava. Esta é a segunda vez que a cantora perde um filho, ainda na gestação. O anúncio acaba de ser feito na página de Instagram de Cláudia Nayara, através de um comunicado.

A cantora sofreu um aborto no final de um espetáculo.

«A nossa artista Cláudia Nayara vivia a doce expectativa da chegada do seu menino. Santiago. Infelizmente, a gravidez foi marcada por dificuldades, agravadas pela sua condição de diabetes, tornando-se de risco», conta o comunicado de Cláudia Nayara.

«Durante todo este tempo, a equipa esteve unida e acompanhou de perto cada momento, vivendo esta experiência única com a Cláudia. Junto sonhámos e esperámos pela chegada do Santiago», continua.

«Muito se comentou sobre a possibilidade de a Cláudia parar. Mas, e se parasse? Onde ficaria o respeito por todos aqueles que, durante um ano inteiro, prepararam as suas festas, sonharam com a sua presença e esperavam, ansiosamente para ver e abraçar? Cláudia não quis desiludir o seu público. Entregou tudo nas mãos de quem rege o universo, pois só Ele sabe o caminho de cada um», explicou.

O pior viria a acontecer durante um espetáculo em Oliveira do Bairro. «Ontem à tarde, em Oliveira do Bairro, já na última música do espetáculo, Cláudia sentiu-se mal e teve de ser retirada do local. Infelizmente, sofreu um aborto.»

A equipa de Cláudia Nayara pede compreensão neste momento de dor. «Agradecemos, desde já, a máxima compreensão neste momento delicado. Fisicamente, Cláudia encontra-se bem, mas está profundamente abalada. Agora, mais do que nunca, precisa da energia do seu público – que é o que a alimenta, a faz feliz e lhe dá forças para continuar a caminhar. Com a vossa força e carinho, regressará o mais breve possível aos Vossos abraços e aos palcos, onde pertence».

Este é o segundo aborto espontâneo que Cláudia Nayara sofre. Em 2018, a artista esteve grávida de uma menina, chamada Samantha.

Notícia em atualização