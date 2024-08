Bárbara Parada e Cláudia Nayara juntas na TVI... Saiba tudo

Cláudia Nayara e Bárbara Parada rumam amanhã até Bucelas, para marcar presença no «Dois às 10». O programa de entretenimento das manhãs da estação, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, conta amanhã com a presença da cantora e da ex-concorrente do Big Brother.

Amanhã é o programa nº1000 do «Dois às 10»! Por isso, a TVI vai celebrar junto de rostos conhecidos da sua televisão.

As duas visitam os estúdios no mesmo dia, mas por motivos diferentes...

No instagram ofical do programa e da TVI, pode ler-se: «Bárbara Parada e Cláudia Nayara vão ser as nossas convidadas de honra amanhã!! Vamos celebrar o programa 1000 e queremos que celebre connosco».

Bárbara Parada vai falar sobre a as novidades da sua vida, como o facto de ter reatado o namoro com Francisco Monteiro após fase turbulenta na relação.

Já Cláudia Nayara vai celebrar esta data especial do programa com muita animação.

A não perder, amanhã, dia 15 de agosto, a partir das 10h, na sua TVI.