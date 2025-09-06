Cláudia Nayara arrasa postura de Catarina Miranda após momento com Afonso Leitão

Cláudia Nayara recorreu esta sexta-feira, 5 de setembro, ao Instagram para expressar a sua indignação com a postura de Catarina Miranda no Big Brother Verão. A cantora que foi capitã no Dilema partilhou uma story onde reage a um vídeo de Miranda com Afonso Leitão dentro da casa mais vigiada do País.

«O que é isto??», questionou Cláudia Nayara, visivelmente incomodada com a atitude da concorrente, lançando uma crítica direta: «Podridão és tu». No vídeo, podemos ver Miranda a picar Afonso, chamando-o de podridão.

Recorde-se que Catarina Miranda tem estado no centro de várias polémicas ao longo da temporada, sendo uma das figuras mais comentadas dentro e fora da casa.

Veja o vídeo: