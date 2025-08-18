Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Ao Minuto

00:58
Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País? - Big Brother
14:58

Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?

00:54
Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão - Big Brother
02:37

Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão

00:44
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção - Big Brother
06:50

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

00:36
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada - Big Brother
01:58

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

00:32
Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão - Big Brother
06:58

Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão

00:24
Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim - Big Brother
01:42

Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim

00:21
Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos - Big Brother
04:33

Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos

00:19
Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala - Big Brother

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

00:16
Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas - Big Brother
06:28

Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas

00:09
O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão - Big Brother
05:20

O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão

23:56
Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país - Big Brother
06:12

Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país

23:52
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal - Big Brother
06:55

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

23:51
Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal' - Big Brother
06:55

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

23:46
Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal» - Big Brother

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

23:32
Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe» - Big Brother
03:41

Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»

23:25
A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade - Big Brother
01:14

A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade

23:24
Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso - Big Brother

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

23:23
Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender» - Big Brother
04:00

Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»

23:18
Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa - Big Brother
03:41

Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa

23:12
Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração - Big Brother
02:29

Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração

23:05
Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica - Big Brother

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

23:03
Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes - Big Brother
04:47

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

22:58
Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes - Big Brother
03:45

Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes

22:57
Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história - Big Brother
06:10

Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história

22:53
Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
02:56

Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda

Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

  • Há 3h e 10min
Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé - Big Brother

Surpresa total. Depois de ser várias vezes assistida no hospital, Cláudia Nayara anuncia que está grávida. E revela também o sexo do bebé

Cláudia Nayara está grávida de um menino. A cantora acaba de dar a grande novidade para grande surpresa de todos. Além disso, já revelou o sexo do bebé. Cláudia Nayara espera a chegada de um menino. O anúncio da gravidez foi feita na sua conta oficial de Instagram. 

A artista concretiza assim um dos seus maiores sonhos. A artista tem sido assistida no hospital nos últimos tempos e tem preocupado os fãs.

Cláudia Nayara já esteve grávida no passado, mas perdeu a bebé já na reta final. 

 «A ansiedade está a dar cabo de mim!»

 Apesar da agenda preenchida durante o verão, a cantora voltou a sentir-se mal e, na sexta-feira, 15 de agosto, regressou ao hospital, depois de um recente episódio semelhante.

Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge abatida, ligada ao soro, e confessou: «Não tem sido fácil os últimos tempos, confesso. A ansiedade está a dar cabo de mim! Já já saio de cá».

Temas: Cláudia Nayara Gravidez

