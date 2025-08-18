Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Cláudia Nayara está grávida de um menino. A cantora acaba de dar a grande novidade para grande surpresa de todos. Além disso, já revelou o sexo do bebé. Cláudia Nayara espera a chegada de um menino. O anúncio da gravidez foi feita na sua conta oficial de Instagram.

A artista concretiza assim um dos seus maiores sonhos. A artista tem sido assistida no hospital nos últimos tempos e tem preocupado os fãs.

Cláudia Nayara já esteve grávida no passado, mas perdeu a bebé já na reta final.

«A ansiedade está a dar cabo de mim!»

Apesar da agenda preenchida durante o verão, a cantora voltou a sentir-se mal e, na sexta-feira, 15 de agosto, regressou ao hospital, depois de um recente episódio semelhante.

Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge abatida, ligada ao soro, e confessou: «Não tem sido fácil os últimos tempos, confesso. A ansiedade está a dar cabo de mim! Já já saio de cá».