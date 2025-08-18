Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

Ao Minuto

19:56
Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair» - Big Brother
02:52

Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

19:48
Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha» - Big Brother
05:08

Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

19:44
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim - Big Brother
04:47

Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

19:35
Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada» - Big Brother
02:53

Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

19:29
Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...» - Big Brother
05:09

Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

19:22
Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso» - Big Brother
06:13

Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

18:54
Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso» - Big Brother
05:23

Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

18:45
Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso - Big Brother
04:53

Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

18:36
Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque - Big Brother
02:19

Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

18:31
Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos» - Big Brother
02:19

Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

17:03
Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento - Big Brother
08:41

Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

16:45
Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento - Big Brother
01:31

Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

16:15
Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram - Big Brother

Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

15:21
Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe» - Big Brother
01:30

Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

15:15
Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina - Big Brother
10:57

Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

15:09
Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim» - Big Brother
01:53

Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

15:08
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas» - Big Brother
05:00

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

14:53
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu? - Big Brother
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

14:35
«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite - Big Brother
02:29

«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite

14:19
Berros reinam na casa e o mais inesperado acontece: Miranda acusa Kina de ter 'pegado' no seu aborto - Big Brother
03:45

Berros reinam na casa e o mais inesperado acontece: Miranda acusa Kina de ter 'pegado' no seu aborto

13:10
«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio - Big Brother
03:45

«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio

13:03
«Eu não sou gado!»: Nervosa, Kina interrompe dinâmica a meio após grito e gesto de Viriato - Big Brother
01:27

«Eu não sou gado!»: Nervosa, Kina interrompe dinâmica a meio após grito e gesto de Viriato

13:00
«Eu não sou insegura. Eu sofro de bullying»: Kina dispara e deixa 'ameaça' clara a concorrentes - Big Brother
02:23

«Eu não sou insegura. Eu sofro de bullying»: Kina dispara e deixa 'ameaça' clara a concorrentes

12:42
«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana - Big Brother
01:17

«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana

12:08
Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou - Big Brother
04:37

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

  • Hoje às 09:49
Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto - Big Brother

Depois da dor de perder a filha aos 8 meses de gravidez, Cláudia Nayara chora de alegria por estar à espera de um menino

Cláudia Nayara surpreendeu tudo e todos ao anunciar que está grávida. Foi num vídeo carregado de emoção, onde não esconde as lágrimas de felicidade, que Cláudia Nayara revelou que está grávida e espera a chegada de um menino. A artista mostrou ainda as imagens mais marcantes do chá revelação.

Este momento de profunda alegria e emoção, acontece na vida de Cláudia Nayara depois da dor da perda de uma bebé na reta final da gravidez. Numa entrevista ao V+, Cláudia Nayara relatou a o vazio e o luto que enfrentou depois de perder a filha Samantha, em 2018, muito perto do parto. «Só eu é que sei, naquele hospital, aquilo que sofri...é duro tu estar a ouvir todas as mães a pegar nas crianças, ramos de flores a passar à tua frente e tu não teres a tua filha no teu colo (…) Nem eu sei a dor que sinto, é muita. Daria tudo e mais alguma coisa para tê-la nos braços, é só isso», declarou, em lágrimas, relatando que depois disso se tornou numa mulher de fé.

Na altura da gravidez, Cláudia Nayara tomava medicação para combater uma tuberculose e também contra a diabetes.

Agora, aos 35 anos, Cláudia Nayara prepara-se para o sonho da maternidade. Contudo, tem sofrido alguns percalços, dado que tem sido assistida no hospital várias vezes nas últimas semanas. A artista já explicou que se trata de «ansiedade».

