Cláudia Nayara chora de alegria com gravidez depois de perder bebé pouco tempo antes do parto

Cláudia Nayara surpreendeu tudo e todos ao anunciar que está grávida. Foi num vídeo carregado de emoção, onde não esconde as lágrimas de felicidade, que Cláudia Nayara revelou que está grávida e espera a chegada de um menino. A artista mostrou ainda as imagens mais marcantes do chá revelação.

Este momento de profunda alegria e emoção, acontece na vida de Cláudia Nayara depois da dor da perda de uma bebé na reta final da gravidez. Numa entrevista ao V+, Cláudia Nayara relatou a o vazio e o luto que enfrentou depois de perder a filha Samantha, em 2018, muito perto do parto. «Só eu é que sei, naquele hospital, aquilo que sofri...é duro tu estar a ouvir todas as mães a pegar nas crianças, ramos de flores a passar à tua frente e tu não teres a tua filha no teu colo (…) Nem eu sei a dor que sinto, é muita. Daria tudo e mais alguma coisa para tê-la nos braços, é só isso», declarou, em lágrimas, relatando que depois disso se tornou numa mulher de fé.

Na altura da gravidez, Cláudia Nayara tomava medicação para combater uma tuberculose e também contra a diabetes.

Agora, aos 35 anos, Cláudia Nayara prepara-se para o sonho da maternidade. Contudo, tem sofrido alguns percalços, dado que tem sido assistida no hospital várias vezes nas últimas semanas. A artista já explicou que se trata de «ansiedade».