Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Claudia Nayara, 35 anos, vive uma fase de grande emoção e expectativa. Grávida de um menino, a artista partilhou, esta semana, uma fotografia no Instagram a exibir a sua barriga de grávida, acompanhada de um desabafo sincero sobre os desafios desta nova etapa.

Na legenda da publicação, Claudia Nayara agradeceu o carinho que tem recebido:

"Olá … Obrigada a toda a gente pelas mensagens, estou sem palavras! Passo cá pra mostrar a barriguita ☺️ muita gente já notava! Quero vos dizer que não está a ser fácil, porque estou com uma gravidez de risco, mas devagarinho estou cá! Vim cá só para agradecer e dizer que ainda bem… temos pessoas boas que nos confortam o coração 🤍🩵🩵 Obrigada a TODOS 🙏🏻"

Reações de carinho e apoio

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens positivas. Entre os muitos comentários, destacou-se o de Sandrina Pratas, ex-concorrente do “Secret Story” e do “Big Brother”: "Linda ❤️ Deus abençoe muito 🙏 um beijinho grande."

Outros seguidores também deixaram palavras de força: "Vai correr tudo bem, linda, Deus vai te ajudar a ti e ao teu bebé", "Nunca te esqueças que Deus dá as batalhas aos grandes guerreiros", ou ainda "A tua força vai te ajudar e a tua filha do céu também."

Veja a publicação original, em baixo.

Depois da dor, um novo capítulo

Recorde-se que Claudia Nayara surpreendeu tudo e todos ao anunciar recentemente que estava grávida, num vídeo carregado de emoção, onde não conteve as lágrimas. Esta gestação acontece depois de um momento muito doloroso na vida da artista: a perda da filha Samantha, em 2018, já na reta final da gravidez.

Em entrevista ao V+, Cláudia recordou esse período difícil:

"Só eu é que sei, naquele hospital, aquilo que sofri... é duro tu estares a ouvir todas as mães a pegar nas crianças, ramos de flores a passar à tua frente e tu não teres a tua filha no teu colo."

Desde então, a cantora confessou ter-se tornado numa mulher de fé, encontrando força para seguir em frente.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

O sonho da maternidade aos 35 anos

Agora, aos 35 anos, Cláudia Nayara prepara-se para concretizar o sonho da maternidade. Apesar de se tratar de uma gravidez de risco, a artista tem partilhado cada passo com os fãs, revelando que tem sido acompanhada no hospital devido à ansiedade.

Depois de ser várias vezes assistida no hospital, Claudia Nayara anunciou que estava grávida. E revelou também o sexo do bebé. Veja o vídeo no qual a cantora, de 35 anos, se mostra completamente emocionada com a grande novidade.

Apesar dos percalços, a cantora mostra-se determinada em viver esta fase com esperança, rodeada de amor e fé, acreditando que o futuro reserva dias felizes ao lado do filho que aí vem.

Recorde, ainda, a passagem de Claudia Nayara pelo reality show Dilema da TVI, no vídeo em baixo. A concorrente protagonizou uma despedida emotiva.