Já não é bebé! Filho de um dos casais mais polémicos dos programas da TVI completou 6 anos. Veja como cresceu

Já lá vão seis anos desde que Guilherme veio ao mundo, filho de dois ex-concorrentes da 6.ª edição da Casa dos Segredos, em 2016. O menino, que nasceu em julho de 2020, continua a crescer a olhos vistos.

Guilherme é fruto da relação entre Cristiana Jesus e Cláudio Alegre. Na altura, os ex-concorrentes tinham em conjunto o segredo “Somos um casal na vida real”, que acabou por ser descoberto por um colega dentro da casa.

No entanto, o casal confirmou o fim definitivo da relação a 25 de novembro de 2025, através de um comunicado conjunto.