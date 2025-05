Mudança radical! Claudio Alegre pinta cabelo de rosa e reage: «Cristiana divorciada...»

Claudio Alegre, ex-concorrente da Casa dos Segredos, fez uma mudança radical de visual, pintando o cabelo de cor de rosa. O algarvio, de 33 anos, mostrou todo o processo nas redes sociais e ainda brincou com o facto de a sua mulher, Cristiana Jesus, querer pedir o divórcio após ver o seu novo cabelo.

«A descoloração hoje foi tão ao lado que a única solução foi salvar com um corte novo e uma cor nova!», começou por escrever Cláudio Alegre na legenda de um vídeo, partilhado nas stories do Instagram, onde se mostra no cabeleireiro a pintar o cabelo.

Depois, o ex-concorrente mostrou o resultado final da mudança de visual: «Vocês acham mesmo que estou a dar-vos uma grande tanga, mas não: pintei mesmo o cabelo de rosa. É uma questão de duas horinhas até me habituar. Olhem, até estou a curtir a vibe. Bem rosinha», disse no vídeo. Na legenda, brincou: «Amanhã sai nova notícia: Cristiana divorciada após Cláudio converter-se num unicórnio».

Recorde-se que Cláudio Alegre e Cristiana Jesus estão juntos há muitos anos. A relação foi consumada com o casamento e dela já nasceu um filho: Guilherme, agora com cinco anos.

