Cláudio Ramos quebra o silêncio sobre problema de saúde e surpreende: «Foi o que fiz esta semana»

Cláudio Ramos voltou a dar notícias depois de alguns dias ausente da antena da TVI. O apresentador do Big Brother recorreu às redes sociais para fazer um balanço íntimo e sincero sobre o problema de saúde que o afastou temporariamente dos ecrãs — uma arritmia cardíaca, mais especificamente fibrilhação auricular, que exigiu uma nova intervenção médica.

"A marca que está desenhada nas costas é a marca que fica depois de se fazer uma cardioversão. Fica nas costas e no peito. Foi o que fiz esta semana.", começou por revelar, num testemunho emotivo e transparente, acompanhado de várias fotografias suas.

Com a habitual frontalidade, Cláudio explicou o que enfrentou, deixando também um alerta para a falta de conhecimento que ainda existe em torno deste tipo de condição cardíaca:

"As pessoas acham que arritmia mais não é do que o coração a bater fora de tempo e a um ritmo alucinado. É muito mais que isso. Basta que antes de falar se ganhe tempo a ler sobre o assunto."

Um texto que vai muito além da saúde

Mais do que um relato clínico, o apresentador fez desta partilha uma reflexão profunda sobre a vida, as escolhas e até as dúvidas que o têm invadido nos últimos tempos.

"Gostava de vos falar sobre as linhas que tenho escrito, mas ainda é cedo... Estou na fase da dúvida. Inquieta-me não ter certezas.", confessou, num desabafo raro e tocante. Entre pensamentos sobre livros abandonados, caminhadas interiores e dilemas do quotidiano, Cláudio deixou claro que este momento delicado também trouxe novas perguntas e — quem sabe — algumas respostas.

Com a sensibilidade que lhe é característica, o apresentador deixou ainda no ar a vontade de voltar a escrever algo mais íntimo, talvez literário. Mas, por agora, prefere o silêncio da escuta interior:

"Às vezes marco um encontro comigo e pergunto tudo, depois fico sossegado só a escutar as respostas."

As reações rapidamente se fizeram sentir, pois a caixa de comentários da publicação foi inundada de comentários também por parte de figuras públicas como Maria Botelho Moniz, Zé Lopes, Gonçalo Quinaz, José Carlos Pereira, Ana Markl, Sónia Tavares, entre outros.

Como está Cláudio Ramos agora?

Apesar de admitir a inquietação e o desgaste físico e emocional, Cláudio garantiu que o pior já passou. A recuperação está em curso e o apresentador mostrou-se sereno, embora introspectivo, perante tudo o que viveu.

Para terminar, deixou uma última nota que resume bem o seu estado de espírito atual:

"A semana passada usei rosa. Hoje gostava de usar azul. Ainda Azul 💙"

Cláudio Ramos pode ter estado ausente da televisão, mas nunca deixou de estar presente no coração do público — e este testemunho só veio reforçar a ligação única que tem com os seus fãs.