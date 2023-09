Em reflexão, Cláudio Ramos revela: «Em criança, preferia dormir sozinho no sótão»

Cláudio Ramos fez uma reflexão nas redes sociais sobre o silêncio e o que significa para si e acabou por fazer revelações sobre a sua infância, partindo desse mote.

«… Sou dos que gosta do silêncio. Amo-o. Preciso dele. No começo quem está à minha volta estranha, depois acostuma-se. Sabem que preciso do meu silêncio», começou por escrever, numa publicação no Instagram.

O apresentador acrescentou: «Não sei vocês, mas chegar a esta hora da noite e escutar apenas coisa nenhuma, dá-me a tranquilidade necessária para o dia seguinte, para me organizar, para me ver em perspectiva, para me esvaziar…».

«Não é de agora, não é de hoje nem tem a ver com a profissão. Já em criança, preferia dormir sozinho, num quarto no sótão, em vez de perto dos meus irmãos. Gostava daquele momento só para mim, do meu espaço. Talvez fosse a forma que tinha de me escutar. De perceber quem era», sublinhou.

Cláudio Ramos continuou: «Por isso sei que desde miúdo adoro o silêncio, gosto de estar sozinho dentro dele. Houve alturas que me fizeram acreditar que era um ser ‘estranho’ por causa disso, mas sei que não estava errado. Sou mesmo assim!».



«Admiro quem gosta da sua própria companhia, quem não tem medo de se escutar. Aprecio fazê-lo muitas vezes. Às vezes o silêncio tem um peso violento, um frio gelado e pode causar uma dor dilacerante. Mas o prazer de perceber a ausência de barulho, é arrebatador. Pelo menos para mim», concluiu.

Veja aqui o desabafo na íntegra: