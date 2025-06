Claudio Ramos explica problema de saúde. E ninguém esperava esta revelação: «Vou ter que...»

Claudio Ramos deu novidades sobre o seu estado de saúde e fez uma revelação inédita, que ninguém esperava que acontecesse tão pouco tempo depois da intervenção médica que fez.

«Eu não estive internado! Fui num dia e voltei para casa. Fui no outro e voltei para casa», começou por esclarecer o apresentador no programa 'Dois às 10' desta terça-feira.

Depois, Claudio Ramos explicou em que consiste a arritmia que teve na semana passada: «O coração bate de forma descompassada e arrítmica, fibrilhação auricular (...). A única coisa grave que pode ter é causar um AVC».

«A fibrilhação auricular não controlada pode formar coágulos, no coração, no pulmão, seja onde for... e esse é o principal problema, e a minha durou mais de 24 horas», disse ainda o apresentador.

Nesta altura, Claudio Ramos fez uma revelação inédita, que ninguém esperava: «Daqui a uns tempos vou ter que fazer uma ablação. Aí é que vais ficar sem mim durante um tempo», revelou, explicando: «A ablação, que já fiz há nove anos, é mais invasiva. Mete-se na virilha e queima alguns elétrodos do coração».