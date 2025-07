Vai ser operado? Após notícias alarmantes, Cláudio Ramos esclarece o seu estado de saúde

Um fenómeno do Brasil vai entrar na casa do Big Brother

Casa do Big Brother em chamas: Luís Gonçalves é acusado de mostrar partes íntimas e há quem fique em lágrimas. Todas as imagens aqui

No final da gala do Big Brother 2025, no passado domingo, 29 de junho, Cláudio Ramos concedeu uma entrevista a uma publicação nacional, onde abordou o problema de saúde que enfrentou durante os últimos meses. Contudo, o apresentador não gostou do título escolhido para a peça: «Cláudio Ramos vai ser operado ao coração (Exclusivo)».

Cláudio Ramos sofre de Fibrilhação Auricular e, há cerca de um mês, enfrentou um episódio de arritmia que o levou a ser submetido a uma cardioversão, como revelou aquando do seu regresso ao programa Dois às 10, da TVI. Na mesma entrevista, falou ainda sobre a futura necessidade de uma ablação cardíaca.

Incomodado com o título alarmista, o apresentador reagiu nas redes sociais. «Amigos, eu não vou ser operado ao coração. O que vou fazer, um dia – e que já contei mil vezes – é uma ablação, um procedimento minimamente invasivo que já realizei antes. O que dirá quem, de facto, precisa de uma operação?», escreveu, num story partilhado nas redes sociais.

Cláudio Ramos apelou ainda a maior responsabilidade na forma como se comunicam questões de saúde: «Tenhamos um nadinha mais de cuidado nos títulos. Se não for por vocês nem por mim, que seja pela família e por quem me estima, que fica preocupado e passa o dia a perguntar. Combinado?».

Pode ver tudo aqui: