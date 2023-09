Cláudio Ramos lamenta morte de apresentadora: «A mim ensinou-me muito»

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para lamentar a morte de uma personalidade influente da televisão espanhola, que muito admira e a quem prestou uma última homenagem.

«Quem gosta de televisão e de programa diurnos perde hoje uma absoluta referência. Eu cresci a vê-la fazer boa televisão. Maria Tereza Campos a rainha da televisão em Espanha morreu», começou por escrever na sua página de Instagram.

O apresentador continuou: «Estava há mais de um ano afastada da vida pública, depois de numa entrevista ter ‘suplicado’ para que alguma estação de televisão lhe desse um projecto, uma pequena colaboração que a pudesse manter activa porque não aguentava o facto de não se sentir valorizada».

«Recusava-se a sair de cena, a ficar em casa. Durante largos anos foi a rainha das manhãs televisivas. Foi pioneira nas tertúlias políticas e de actualidade nos programas da manhã, meteu donas de casa da época a falar destes assuntos no dia a dia e transformou as manhãs num lugar aberto onde se passou a falar de tudo», escreveu.

No mesmo texto, Cláudio Ramos acrescentou: «Liderou anos. Muitos anos na Telecinco - deixando depois o lugar a Ana Rosa Quintana ao protagonizar uma polémica e desastrosa transferência para a Antena 3 onde os programas nunca vingaram. Voltou depois à Telecinco».

«Recusava-se a deixar de trabalhar. Sentia-se capaz. Amada por um País inteiro. Morreu aos 82 anos e nesta vida da ‘farândola’, como dizem eles, fica a pergunta, será que em algum momento da sua carreira Maria Tereza deu um passo errado? Porque a partir de certa altura o brilho dos olhos não era o mesmo, as mãos que sublinhavam as frases assertivas não o faziam com a mesma garra», sublinhou.

No longo desabafo, Cláudio Ramos reiterou: «Devagarinho foi-se apagando... Não que isso se relacione com a morte, que essa é inevitável, mas com o facto de a imagem que fica dela dos últimos anos é a de uma mulher profundamente triste porque não soube, não quis ou não se preparou para a saída. Triste e magoada».



«A mim ensinou-me muito. Ensinou-me por exemplo, que um apresentador não é - nem deve aceitar ser - um papagaio. Que no dia que o for não está a respeitar o público, está a pensar pela cabeça de outra pessoa. Que um apresentador tem opinião e direito a ela mesmo que não agrade a todos».

No fim, rematou: «Que se o apresentador tem mãos, não deve ter medo de falar com elas. Ensinou-me que neste mundo não há unanimidade e mais importante, que não se deve viver na ânsia de quer agradar a todos. É mito!»