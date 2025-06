«Deixa-me cheio de amolgadelas... e tenho que resistir»: Cláudio Ramos faz reflexão especial horas antes da Gala do Big Brother

Neste domingo, 8 de junho, e poucas horas antes de começar mais uma gala imperdível do Big Brother, Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs um desabafo especial.

O apresentador da TVI partilhou um conjunto de imagens alusivas ao sem fim de semana e, na legenda, partilhou uma reflexão sobre os últimos dias.

«A esta hora tinha o corpo quente do sol. A propósito, agora que vejo bem, os óculos estão tortos. Não sei se gosto muito de me ver com eles. Há qualquer coisa que não encaixa, tenho que pensar nisso… Eu sou dos que pensa muito e isso, além de lixar a cabeça deixa-me cheio de amolgadelas, o que é uma chatice porque não sou bate-chapas e tenho que resistir. E resisti, resisto cheio de dúvidas, como a que tenho sobre esta incoerência: se por um lado o calor que faz no Alentejo, deixa florescer coisas novas, por outro mata as papoilas que não resistem aos raios de sol. Se me vejo ao espelho com uma camisa que me parece branca, quando olho para ela sugere-me azul claro. Se não gosto de meias pretas, porque insisto em usar?», começou por escrever, naquela partilha que fez no Instagram.

E prosseguiu: «Eu penso sobre tudo e mais alguma coisa, e estes dias dei comigo a pensar se batata doce fará o mesmo efeito que os 200 gramas de arroz que tenho que comer todos os dias. Nunca achei que fosse pesar comida é uma loucura que já estou a achar normal como acho normal ficar deslumbrado com as cores ao final da tarde cada vez que o sol se vai embora, mesmo que demore a ir»

«Nestas últimas horas passei vários momentos entre o sol, a sombra e dentro de água que aí sou obrigado a refrescar a cabeça… que às vezes de tanto pensar fica lixada», completou.

Cada vez mais sexy! Cláudio Ramos faz subir a temperatura

Nas mesmas fotografias, o apresentador da TVI mostra-se na piscina, a aproveitar o calor que se faz sentir no Alentejo, de onde é natural e onde tem casa. Apenas com uns curtos calções de banho, ficaram em evidência o corpo escultural que tanto o caracteriza.

