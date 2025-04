Cláudio Ramos passa-se com mosca em estúdio e revela superstição: «má vizinhança...»

A gala do Big Brother começou a alta velocidade! Cláudio Ramos anunciou que o concorrente expulso de hoje vai ter um "poder" especial que pode mexer com o jogo. Depois, o apresentador protagonizou um momento insólito, já que foi recebido em estúdio por uma "companhia especial".

Enquanto comunicava para o interior da casa do Big Brother, Cláudio Ramos protagonizou um inesperado e divertido momento ao tentar afugentar uma mosca que voava pelo estúdio. O apresentador, incomodado com a "companhia", acabou por afastá-la, deixando escapar algo mais que não desejava.

Cláudio Ramos admitiu não querer «má vizinhança» em estúdio, um momento recheado de humor que deixou a plateia às gargalhadas.

Veja aqui as imagens do momento!

Recorde que a gala de hoje do Big Brother promete ser repleta de emoções e grandes reviravoltas. O anfitrião vai surpreender os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. Não pode perder esta gala única!