Nova concorrente! Casa do Big Brother recebe «uma das mais fortes concorrentes de sempre» esta noite!

Hoje avizinha-se uma noite cheia de emoções. Durante o Diário com Cláudio Ramos, iremos conhecer a nova concorrente do Big Brother – Desafio Final, que irá entrar na casa já esta noite e surpreender todos.

«Uma das mais fortes concorrentes de sempre dos reality shows em Portugal entra hoje como concorrente do Desafio Final e com o seu sotaque, promete agitar as águas do jogo! Descubra de quem se trata, no Especial com Cláudio Ramos, logo após o Jornal Nacional! 👁», pode ler-se no comunicado feito no Instagram do Big Brother.