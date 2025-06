Estes são os nomeados da semana! Vote para salvar o seu favorito

A casa do Big Brother voltou a aquecer com mais uma ronda de nomeações na gala de ontem, dia 15 de junho de 2025. Hoje, segunda-feira, no Especial apresentado por Cláudio Ramos, o público e os concorrentes ficaram a conhecer os três nomeados que enfrentam esta semana o julgamento do público.

VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O voto é para salvar, o que significa que os telespectadores devem votar no concorrente que querem manter na casa mais vigiada do país. A decisão será anunciada no próximo domingo, durante a gala.

O ambiente promete continuar tenso, já que todos os nomeados têm peso no jogo e relações intensas com os restantes colegas.

Qual dos concorrentes será salvo pelo público? A resposta está nas suas mãos.