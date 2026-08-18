Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz
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Cláudio Ramos assinalou uma data muito especial com um raro registo da mãe. O apresentador partilhou uma fotografia da progenitora a sorrir e não demorou a receber mensagens de carinho de várias figuras conhecidas.
Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da mãe com uma publicação particularmente especial.
O apresentador partilhou uma fotografia rara da progenitora, na qual esta surge sorridente, e dedicou-lhe uma simples, mas sentida mensagem: «A Mãe faz anos».
A publicação rapidamente ficou marcada pelo carinho dos seguidores, mas também pelas mensagens deixadas por várias caras conhecidas da televisão portuguesa.
Entre os comentários está Cristina Ferreira, que fez questão de felicitar a mãe do apresentador: «Parabéns. Um dia muito feliz».
Também Maria Botelho Moniz se juntou às felicitações e escreveu simplesmente: «Parabéns!».
Fátima Lopes e Ana Marques foram outras das figuras públicas que deixaram mensagens na publicação de Cláudio Ramos, contribuindo para a onda de carinho num dia tão especial.
Apesar de ser uma publicação simples, o registo acabou por mostrar um lado mais pessoal do apresentador, que nem sempre partilha fotografias da mãe nas redes sociais.
É mãe de dois irmãos que têm histórias bem conhecidas ligadas à televisão portuguesa. Um deles tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da TVI, destacando-se como apresentador e antigo comentador. O outro ganhou notoriedade ao participar e vencer dois reality-shows.
Falamos, claro, de Cláudio Ramos e Luís Nascimento. A matriarca chama-se Maria Marcelina e a sua ligação aos dois filhos já proporcionou alguns momentos de grande emoção na televisão. Recentemente, deixou uma mensagem especial ao filho Luís durante uma conversa entre ele e o irmão Cláudio Ramos, no 'Dois às 10'.
Agora, é novamente Cláudio quem faz questão de assinalar uma data especial. Sem grandes discursos, mas com uma fotografia e uma frase simples, o apresentador deixou uma homenagem à mulher que está na origem de uma família com dois nomes bem conhecidos da televisão portuguesa.