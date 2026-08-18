Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Cláudio Ramos recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da mãe com uma publicação particularmente especial.

O apresentador partilhou uma fotografia rara da progenitora, na qual esta surge sorridente, e dedicou-lhe uma simples, mas sentida mensagem: «A Mãe faz anos».

A publicação rapidamente ficou marcada pelo carinho dos seguidores, mas também pelas mensagens deixadas por várias caras conhecidas da televisão portuguesa.

Entre os comentários está Cristina Ferreira, que fez questão de felicitar a mãe do apresentador: «Parabéns. Um dia muito feliz».

Também Maria Botelho Moniz se juntou às felicitações e escreveu simplesmente: «Parabéns!».

Fátima Lopes e Ana Marques foram outras das figuras públicas que deixaram mensagens na publicação de Cláudio Ramos, contribuindo para a onda de carinho num dia tão especial.

Apesar de ser uma publicação simples, o registo acabou por mostrar um lado mais pessoal do apresentador, que nem sempre partilha fotografias da mãe nas redes sociais.