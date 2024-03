No dia do pai, Cláudio Ramos deixa seguidores ao rubro com nova publicação: «Vem aí... um rapaz»

Hoje, dia 19 de março, é dia do pai! Cláudio Ramos não deixou passar o dia em branco e fez uma publicação com fotografias ternurentas nas quais surge com a filha Leonor, desde que a mesma era bebé. Veja aqui a nossa galeria de fotos. Passado poucas horas, o apresentador da TVI fez um novo post que deixou todos intrigados!

Na publicação está escrito: «Vem aí... Um rapaz». Nos comentários, surgem dúvidas! Há quem diga: «Ou vai ser avô ou novamente pai ou tio ou padrinho ou ou ou ..... Seja lá o que for, Felicidades» ou ainda: «É um novo livro». A resposta, não sabemos! Confira aqui a publicação: