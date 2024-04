Francisco Monteiro e Márcia Soares vão falar para a casa! Saiba o que esperar da gala desta noite

Hoje é dia de mais uma gala! Prepare-se para uma noite repleta de fortes emoções!

Através do Instagram oficial do Big Brother, já sabemos alguns detalhes do que vai acontecer esta noite! Como sabe, hoje é noite de expulsão. Recorde-se que quem está em risco de abandonar a casa: Fábio Caçador, Catarina Sampaio e David Maurício.

Para além disso, esta noite os concorrentes vão posicionar-se e decidir quem são os alvos a eliminar do jogo. Fique para ver!

A pontaria dos concorrentes vai ser posta à prova num rodopiante jogo. Quem será que vai ser o próximo Líder da casa? Não perca.

Os comentadores do programa, Márcia Soares e Francisco Monteiro vão poder falar para a casa. Descubra tudo, na Gala de hoje.