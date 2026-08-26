«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos apresentaram esta quarta-feira, 26 de agosto, mais uma emissão do “Dois às 10”, na TVI. Durante a preparação de uma receita pelo chefe Hernâni Ermida, Cláudio Ramos revelou um episódio que o deixou preocupado durante a madrugada.

«Sabe que agora já tenho de pôr sal na comida, tinha a tensão a 3», contou o apresentador.

Cláudio Ramos explicou depois que chegou a ter a tensão arterial a 7/3 e que ficou de pernas levantadas durante a madrugada: «Ia morrendo, tinha a tensão 7/3, é muito urgente», afirmou. O apresentador acrescentou ainda que o episódio aconteceu por volta das três da manhã e que chegou a ter de ir buscar sal.

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A casa da matriarca da família foi o cenário escolhido para a celebração, que aconteceu este sábado, dia 22. Entre os convidados estiveram vários familiares, num encontro que serviu para assinalar uma idade tão simbólica e celebrar a mulher que ocupa um lugar central na vida dos irmãos.

Foi Luís Nascimento quem revelou alguns pormenores sobre o momento através das redes sociais. O irmão de Cláudio Ramos partilhou várias imagens da celebração e não escondeu a felicidade por poder reunir a família numa ocasião tão importante.

Na legenda, destacou o significado dos 80 anos da mãe e tudo aquilo que representa para a família: «80 anos de amor, de histórias, de colo que nunca faltou».

Apesar de nem todos terem conseguido marcar presença, Luís Nascimento sublinhou que a mãe esteve rodeada de quase toda a família. Mais do que uma festa de aniversário, foi uma oportunidade para juntar várias gerações e criar novas memórias.

O carinho pela mãe ficou ainda evidente nas palavras que lhe dedicou. «Obrigado, mãe, por seres o nosso centro. Que venham muitos mais», escreveu Luís Nascimento.