«Gostavas de voltar a apresentar o Big Brother?». Cláudio Ramos responde! Veja aqui

Inês Simões esteve esta manhã de dia 27 de setembro no Dois às 10 e, em conversa com Cláudio Ramos, acabou por questionar o apresentador se este gostaria de voltar a dar a cara pelos reality shows da TVI.

«Gostavas de voltar a apresentar o Big Brother?», perguntou a convidada ao apresentador. Cláudio Ramos respondeu de imediato: «Não, não, não…». «Se me convidarem para fazer, eu faço. Se me disseres assim: ‘Ficas triste por não fazer?’. Não, não fico», acrescentou. O apresentador explicou que se fosse convidado faria, no entanto, ficaria «mais feliz por não fazer do que fazer», afirmou. «Depois de fazer três edições, já percebi como tudo funciona», rematou, justificando o porquê de não ambicionar abraçar de novo este tipo de formato.

Veja o vídeo em cima!