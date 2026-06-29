O lado que poucos conhecem: Cláudio Ramos emociona com confissão inesperada e envolve a sua vida pessoal

Cláudio Ramos emocionou os seguidores ao partilhar uma reflexão sobre aquilo que mais o realiza enquanto apresentador do programa Dois às 10, da TVI.

Através das redes sociais, o comunicador explicou que, sempre que lhe perguntam porque é tão gratificante conduzir um programa das manhãs, encontra a resposta nas histórias de vida que diariamente chegam ao estúdio. "Todos os dias eu e a Cristina escutamos, amparamos, abraçamos, somos colo de muitas pessoas que procuram ser escutadas", escreveu.

Cláudio Ramos revelou ainda que muitos convidados procuram apenas um espaço para desabafar, enquanto outros acabam por inspirar milhares de telespectadores com a sua força e capacidade de superação. O apresentador confessou que nem sempre é fácil lidar com os testemunhos mais difíceis, admitindo que há dias em que sai "em frangalhos" depois de ouvir determinadas histórias.

Apesar dos momentos mais duros, o rosto da TVI garante que existem outros em que o coração se enche de esperança, sublinhando que é precisamente essa partilha de emoções que torna o formato tão especial.

A terminar, Cláudio Ramos deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que aceitam contar as suas histórias no programa e também aos espectadores que acompanham diariamente o Dois às 10: "Não há maior privilégio profissional do que isto. Obrigado a quem nos visita e obrigado a quem nos deixa entrar em casa."