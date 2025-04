Imperdível: Estas foram as palavras de Claudio Ramos que levaram a um aplauso dos concorrentes

Cláudio Ramos anuncia regresso ao trabalho… com pouca roupa! Veja as fotografias inéditas do apresentador

Durante o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, Adrielle Peixoto foi esclarecida acerca das suas dúvidas acerca das expressões da língua portuguesa. O apresentador fez questão de explicar à concorrente que, provavelmente, estaria confundida acerca dos significados destas expressões. Os concorrentes foram explícitos nos seus sentimentos e, prontamente, aplaudiram o apresentador.

Adrielle Peixoto tem estado no centro das polémicas da casa do Big Brother. Ontem, durante uma dinâmica proposta pelo anfitrião, a concorrente voltou a entrar em confronto com Solange Tavares. O clima de tensão fez-se notar, uma vez mais, entre as colegas. Adrielle Peixoto participou numa dinâmica vestida de Baiana, mas o momento rapidamente ganhou contornos inesperados. A concorrente dirigiu-se a Solange Tavares com várias indiretas, e a troca de palavras subiu de tom. Durante o confronto, Solange não hesitou em apelidar Adrielle de "Santa do pau oco", expressão que desencadeou uma forte reação. Adrielle considerou a expressão ofensiva e comparou-a a um verdadeiro palavrão, levando o desentendimento a um novo patamar.

De recordar que não é a primeira vez que a concorrente faz confusão sobre o que os colegas dizem sobre si. A barreira linguística entre o português de Portugal e o português do Brasil, tem sido um forte desafio para a concorrente. Por isso, Cláudio Ramos sentiu a necessidade de esclarecer a concorrente. O apresentador assumiu ter consultado o dicionário para procurar o significado da expressão que Solange Tavares lhe havia apontado, chegando à conclusão que não havia qualquer ofensa na mesma. A expressão «Santa do pau oco» sugere que a pessoa em questão é fingida e aparenta ser aquilo que não é, e não o que Adrielle sentiu que seria. Ainda assim, a concorrente assumiu ter-se sentido ofendida já que percebeu que se tratava de uma afronta pessoal e não enquanto jogadora. No entanto, foi Cláudio Ramos que arrancou todos os aplausos ao esclarecer a concorrente.