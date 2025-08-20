Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Quando vemos as nossas caras preferidas da TVI em antena não imaginamos as histórias que já viveram. Este é um bom exemplo: Cláudio Ramos foi atropelado na infância e guarda até hoje uma cicatriz que está à vista de todos. A história foi contada pelo próprio no programa 'Dois às 10', que apresenta com Cristina Ferreira.

«Aqui é uma cicatriz. Fui atropelado por uma mota. Estava a brincar às touradas e a mota era o touro, então fui contra a mota. A pessoa que conduzia a mota em vez de estar a brincar ligou mesmo a mota e atropelou-me», revelou o apresentador em direto.

Mas as marcas não ficaram por aqui. Cláudio Ramos contou ainda que «na cabeça tem outra cicatriz» e revelou: «Fui atropelado pela mota e depois fugi da mota, tropecei no passeio e bati com a cabeça. Eu sofri muito», disse a Cristina Ferreira.

