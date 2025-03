Contagem decrescente para a estreia do novo Big Brother: Isto é tudo o que sabemos

Ainda se lembra de Liliana Matos do Big Brother 2? Já tem um filho de 17 anos e muitas novidades

Está mesmo a chegar mais uma edição do Big Brother, que promete muitas surpresas e concorrentes imperdíveis que o vão deixar colado ao ecrã. Conheça todos os detalhes em baixo.

É já este domingo, dia 23 de março, que vamos poder ver novos concorrentes a entrar na casa mais vigiada do País, com Cláudio Ramos aos comandos.

Isto é tudo o que já se sabe:

Data de estreia

O Big Brother 2025 estreia já no próximo dia 23 de março, na TVI. A data marca o arranque de uma temporada que promete surpreender desde o primeiro minuto.

«O clássico dos clássicos está de volta à TVI. Nos 25 anos do Big Brother em Portugal, o que vamos ver que ainda não vimos? TUDO!?», lê-se na página de Instagram oficial da TVI.

Apresentadores

Cláudio Ramos estará de volta para apresentar esta edição comemorativa do Big Brother que promete ser «repleta de emoção».

Alice Alves assume o comando do “Última Hora”, Maria Botelho Moniz apresenta o “Diário” e Cláudio Ramos conduz o “Especial” após o Jornal Nacional de 2ª a 5ª feira, com Maria Botelho Moniz responsável pela emissão de 6ª feira.

Ao final da noite, Marta Cardoso apresentará o “Extra”. Aos sábados, o "Especial Fim-de-semana" será conduzido por Mafalda Castro.

Comentadores

Para garantir uma análise detalhada dos acontecimentos da casa mais vigiada do país, contamos com uma equipa diversificada de comentadores, composta por Flávio Furtado, Teresa Silva, Zé Lopes, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Diana Lopes, António Bravo, Susana Dias Ramos, João Ricardo, Márcia Soares, Francisco Monteiro e Joana Sobral.

Edição especial

Esta temporada é uma celebração dos 25 anos do formato. A edição promete trazer referências a momentos icónicos do passado, ao mesmo tempo que introduz elementos futuristas e novas formas de interação.

«Em 2025, o Big Brother faz 25 anos. O programa mais visto do mundo está de volta à TVI e vai ser como na tropa», anunciou Cláudio Ramos no vídeo promocional do programa.

O Big Brother tem sido um fenómeno ao longo dos anos, marcando a cultura televisiva e proporcionando momentos inesquecíveis. Agora, com uma edição que olha para o futuro sem esquecer o passado, espera-se um programa ainda mais emocionante, envolvente e repleto de reviravoltas.

A casa

Os concorrentes vão viver num «espaço vibrante, cheio de cor e repleto de detalhes marcantes». Teremos ainda uma novidade: Um Wall of Fame, com fotos dos momentos mais icónicos dos últimos 25 anos, celebra a história inesquecível do Big Brother em Portugal.

A casa promete ser palco de grandes momentos, surpresas e desafios que irão testar os participantes de formas inovadoras.

Poder do líder

Ele define o orçamento semanal, decide quem vai às festas e escolhe os aliados. Terá uma cama especial, um sofá de destaque e um lounge exclusivo, acessível apenas a ele e aos seus aliados. Além disso, tomará decisões que impactam a dinâmica da Casa.

Experiência inédita: Quem vai entrar?

A TVI está a preparar um desafio inédito, com estreia hoje, dia 21 de março. Trata-se de uma experiência que vai colocar 4 candidatos ao Big Brother fechados numa casa, no meio de um shopping. Durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.

«Antes da grande estreia deste formato, quatro candidatos entram numa casa especial, mas apenas um conquistará um lugar definitivo na competição. Durante 48 horas, os concorrentes enfrentarão a sua primeira prova de resistência, desafios inesperados, testando a sua capacidade de adaptação, convivência e jogo psicológico», refere a TVI.

Será o público que terá o poder absoluto de decidir que concorrente merece entrar oficialmente no jogo e ser um dos concorrentes do Big Brother 2025. E pode acompanhar tudo no Centro Comercial UBBO, na Grande Lisboa.