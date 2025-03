Surpresas, novidades e muita emoção no Big Brother 2025. Isto é tudo o que já sabemos da nova edição

Ícone do Big Brother- A Revolução! Como estará o pai de Jéssica Fernandes ao fim de cinco anos?

Vem aí mais uma edição do Big Brother, que promete muitas surpresas e concorrentes imperdíveis que o vão deixar colado ao ecrã. Conheça todos os detalhes em baixo.

Esta terça-feira, dia 4 de março, a TVI revelou a data estreia da próxima edição, bem como quem a apresenta. É já no próximo dia 23 de março que vamos poder ver novos concorrentes a entrar na casa mais vigiada do País, com Cláudio Ramos aos comandos.

«O clássico dos clássicos está de volta à TVI. Nos 25 anos do Big Brother em Portugal, o que vamos ver que ainda não vimos? TUDO!?, lê-se na página de Instagram oficial da TVI.

Esta será uma edição imperdível que marca também os 25 anos do Big Brother em Portugal, que, recorde-se, estreou pela primeira vez em setembro de 2000 e terminou no fim desse mesmo ano.

Aqui fica um resumo de tudo o que já sabe sobre a nova edição:

Data de estreia

O Big Brother 2025 estreia já no próximo dia 23 de março, na TVI. A data marca o arranque de uma temporada que promete surpreender desde o primeiro minuto.

Apresentado por Cláudio Ramos

Cláudio Ramos estará de volta para apresentar esta edição comemorativa do Big Brother que promete ser «repleta de emoção».

Edição especial

Esta temporada é uma celebração dos 25 anos do formato. A edição promete trazer referências a momentos icónicos do passado, ao mesmo tempo que introduz elementos futuristas e novas formas de interação.

«Em 2025, o Big Brother faz 25 anos. O programa mais visto do mundo está de volta à TVI e vai ser como na tropa», anunciou Cláudio Ramos no vídeo promocional do programa.

O Big Brother tem sido um fenómeno ao longo dos anos, marcando a cultura televisiva e proporcionando momentos inesquecíveis. Agora, com uma edição que olha para o futuro sem esquecer o passado, espera-se um programa ainda mais emocionante, envolvente e repleto de reviravoltas.

A casa

Os concorrentes vão viver num «espaço vibrante, cheio de cor e repleto de detalhes marcantes». Teremos ainda uma novidade: Um Wall of Fame, com fotos dos momentos mais icónicos dos últimos 25 anos, celebra a história inesquecível do Big Brother em Portugal.

A casa promete ser palco de grandes momentos, surpresas e desafios que irão testar os participantes de formas inovadoras.

Poder do líder

Ele define o orçamento semanal, decide quem vai às festas e escolhe os aliados. Terá uma cama especial, um sofá de destaque e um lounge exclusivo, acessível apenas a ele e aos seus aliados. Além disso, tomará decisões que impactam a dinâmica da Casa.