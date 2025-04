Novidade no Big Brother! Cláudio Ramos anuncia algo imperdível: «Vou-lhes dizer amanhã...»

O Big Brother volta a inovar e surpreende os espectadores com uma grande novidade: esta semana, não haverá apenas uma gala no domingo, mas também uma gala na próxima quinta-feira, 3 de abril. O anúncio foi feito por Cláudio Ramos no Especial de ontem, dia 31 de março de 2025.

«Na quinta-feira há uma grande gala, cheia de surpresas», revelou o apresentador da TVI, sem adiantar mais detalhes.

Veja o momento aqui:

Com duas galas na mesma semana, o Big Brother promete ainda mais emoção e imprevisibilidade. Resta saber que impacto esta novidade terá na competição e no futuro dos concorrentes dentro da casa.

Recorde que cinco concorrentes estão nomeados esta semana: Carolina Braga e Sara Silva receberam nomeação direta, Carina Frias foi nomeada pelo líder, Diogo Bordin recebeu oito votos dos colegas e Mariana Costa dez!

Seguem os números de telefone para poder votar para salvar :

CARINA - 761 20 20 02

CAROLINA - 761 20 20 03

DIOGO - 761 20 20 05

MARIANA - 761 20 20 14

SARA - 761 20 20 16

