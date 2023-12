«Big Brother Desafio Final»: Cláudio Ramos promete ser um apresentador «com coração e sangue na veia»

Cláudio Ramos foi oficialmente anunciado como apresentador da edição do «Big Brother Desafio Final», que estreia já no início de 2024 e em declarações exclusivas ao digital da TVI, revelou como sente por abraçar mais um desafio e regressar aos Reality-shows.

«Com vontade de agarrar o desafio, agora sim o «Desafio Final» e com vontade de voltar a fazer aquele que será o seu programa de domingo à noite», afirmou o apresentador, mostrando-se muito entusiasmado com o projeto.

Cláudio Ramos falou ainda de si enquanto apresentador: «O Cláudio não foge muito daquilo que as pessoas sabem que o Cláudio é. Um apresentador com coração, com sangue na veia. Eu sou tudo, tudo aquilo que as pessoas querem que eu seja e mais um pedacinho daquilo para que possam ser surpreendidas», rematou.

Parece que o Big Brother veio para ficar. A TVI já anunciou mais duas edições deste formato. O Big Brother: Desafio Final, cuja estreia está marcada para o início de 2024 e o Big Brother 2024, que está agendado para o decorrer do mesmo ano.

A TVI anunciou o apresentador da edição especial do Big Brother: Desafio Final para o início de 2024. Cláudio Ramos reencontra-se com o Big Brother e prepara uma edição muito especial para animar o começo de ano na casa mais vigiada do país.

Com as luzes da casa ainda acesas, o jogo continua ao rubro. Cristina Ferreira, apresentadora da atual edição, fica também confirmada como apresentadora do Big Brother 2024 que estreará mais tarde, ainda em 2024.